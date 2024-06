Università del Sannio, un campus green nel cuore di Benevento

Nel cuore antico di Benevento, la Campania vanta un'istituzione all'avanguardia: l'Università del Sannio. Questo ateneo di frontiera non solo trasmette conoscenze, ma forma individui consapevoli e preparati per affrontare le sfide globali. I laureati UNISANNIO si distinguono in vari campi, come Emanuele Aucone, selezionato tra gli Under 30 di Forbes per il suo lavoro con droni che monitorano la biodiversità, ed Elisa Costante, premiata come Cybersecurity Woman of the Year, ora a capo di un centro di ricerca statunitense.



UNISANNIO gode di buona reputazione. Risultano ampiamente positive sia le valutazioni sulla didattica relative alle indagini interne sia il sondaggio dell'annuale Rapporto AlmaLaurea: il 94% degli intervistati ritiene soddisfacente il rapporto con i docenti, mentre il 95,2% valuta con soddisfazione l'esperienza complessiva. E sempre AlmaLaurea rileva che i laureati UNISANNIO percepiscono una retribuzione mensile superiore alla media nazionale.

Una casa dei saperi e officina di futuro

"Il nostro ateneo è una casa dei saperi e un'officina di futuro," spiega il rettore Gerardo Canfora. "Contribuiamo al progresso sociale, economico e culturale del territorio e promuoviamo la formazione della persona, la ricerca e l'innovazione." L'Università del Sannio si integra profondamente con il tessuto urbano di Benevento, valorizzando le potenzialità urbanistiche e sociali della città. Le strutture universitarie, riqualificate architettonicamente ed energeticamente, riflettono un impegno per la qualità dell'apprendimento in ambienti esteticamente piacevoli.



L'offerta formativa di UNISANNIO

L'Università del Sannio offre corsi di studio in vari ambiti disciplinari tra cui ingegneria, economia, giurisprudenza, amministrazione digitale, statistica, geologia, biologia, biotecnologie, scienze naturali e ambientali, e scienze motorie. Presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, è attivo un percorso che permette di ottenere una doppia laurea magistrale in Giurisprudenza e in Economia e Management in sei anni. Questa formazione prepara laureati per le professioni legali e commerciali con ampie prospettive occupazionali.



Il Dipartimento di Ingegneria, riconosciuto come uno dei Dipartimenti di Eccellenza dal Ministero, offre corsi in Ingegneria civile, elettronica e biomedica, energetica e informatica. Alcuni corsi di laurea magistrale sono tenuti interamente in inglese, come il programma in Electronics Engineering for Automation and Sensing.



Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, caratterizzato da un corpo docente giovane e una forte connotazione internazionale, offre corsi in Biotecnologie, Scienze biologiche e Scienze naturali geologiche e ambientali. È attivo anche un nuovo corso triennale in Scienze motorie per lo sport e la salute.

Supporto, orientamento e opportunità internazionali per gli studenti

UNISANNIO è al fianco degli studenti con azioni di tutorship, supporto psicologico e accompagnamento al lavoro. Il servizio di career service facilita l'ingresso nel mondo del lavoro, con attività di recruitment organizzate durante tutto l'anno.



Inoltre, con più di 300 accordi con istituti accademici globali, l'Università del Sannio accoglie un numero crescente di studenti internazionali. Anche gli studenti locali hanno l'opportunità di espandere le loro esperienze all'estero attraverso il programma Erasmus+.



Come prenotare il proprio appuntamento online

Per orientarsi meglio nei percorsi di studio, è possibile prenotare un appuntamento online. Gli interessati possono richiedere informazioni dettagliate su corsi e attività didattiche scrivendo una mail a orientamento@unisannio.it.



Le immatricolazioni si apriranno a metà luglio, precedute da una prova d’ingresso non selettiva (TOLC) per valutare la preparazione delle matricole, che può essere sostenuta da subito in una delle date programmate dal CISIA. Tutte le info su www.unisannio.it.