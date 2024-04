Venticano: torna la Fiera Campionaria, vetrina per le eccellenze dell’Irpinia

Tradizione, impresa, enogastronomia d’eccellenza: questi i temi che saranno ancora una volta al centro della Fiera Campionaria di Venticano, un appuntamento che si rinnova ormai da più di 4 decadi nel piccolo paese nella provincia di Avellino. Organizzata dalla Pro Loco del comune irpino, la 45ª edizione andrà in scena dal 24 al 28 aprile nel quartiere fieristico di Via del Foro.



Un costante impulso all’imprenditoria del territorio

Palcoscenico unico per le imprese, la Fiera Campionaria di Venticano offre una vetrina alle aziende di diverse categorie commerciali, assicurando una visibilità e una partecipazione da parte del pubblico davvero notevoli. Un appuntamento divenuto ormai riferimento per i rappresentanti dell’informazione, le autorità e le personalità politiche, ma al tempo stesso occasione di scambio culturale e commerciale capace di donare un costante impulso all’imprenditoria del territorio irpino.



In questa nuova edizione, l’area di 30mila mq su cui si articola la Fiera vedrà la partecipazione di oltre 150 espositori, suddivisi in settori differenti: dall’agricoltura all’edilizia, dal comparto fiori e giardino a quello dell’arredamento, fino al wedding e agli elettrodomestici.



“Me Gusta”: il cuore della Fiera Campionaria di Venticano

Discorso a parte merita il settore agroalimentare: nel padiglione “Me Gusta” sarà infatti possibile approfondire la conoscenza di prodotti enogastronomici d’eccellenza del territorio irpino e campano. Attori centrali all’interno del padiglione saranno gli espositori, chiamati non semplicemente a vendere e presentare i propri prodotti, ma a raccontarne la storia, la tradizione e l’artigianalità che ne caratterizza la produzione.



Inoltre, “Me Gusta” offrirà un vasto programma di convegni, degustazioni e show cooking a tutto vantaggio dei visitatori: da non perdere “Venti di Bollicine”, masterclass a cura di Carmela Cerrone dedicata ai vini frizzanti del territorio, in programma il 24 aprile alle ore 18.



Convegni, salute e musica

Dopo questo appuntamento, il programma degli eventi che accompagnano la Fiera Campionaria di Venticano mette in calendario, il 26 aprile alle ore 17:30, l’interessante Convegno sulle Comunità Energetiche a cura dell’ingegner Vincenzo Raffa. Il 27 e il 28 aprile, dalle ore 9 alle ore 13 e, poi, dalle 15 alle 18, la ASL di Avellino metterà a disposizione delle visitatrici della Fiera la possibilità di sottoporsi a mammografie e pap-test. In questi stessi giorni, dalle 18 in avanti, in Fiera troverà ampio spazio la musica con il dj set di CRT.



La Fiera ieri e oggi

Le origini della Fiera Campionaria di Venticano vanno ricercate nella tradizione agricola e commerciale irpina: già a fine ‘400 nella zona dell’attuale comune si organizzavano tre fiere annuali in occasione delle festività di Pentecoste, San Donato e Sant’Egidio. Venticano venne poi distrutta nel 1528 dall’esercito francese di Lautrec e anche le fiere sparirono. Per secoli, del paese non rimasero che la chiesa e il campanile, motivo per cui quel luogo prese il nome di Campanarello, prima di tornare a essere Venticano.



La Fiera, per come la si conosce oggi, è nata nel 1978 su iniziativa di alcuni giovani desiderosi di impegnarsi in qualcosa di costruttivo per il proprio paesino. A settembre, in occasione della festa patronale, venne così organizzata la “Mostra Mercato Città di Venticano”, che ospitava 27 espositori appartenenti ai settori dell’agricoltura, dell’industria e dell’artigianato locale. Fu quello il primo passo per la nascita della Pro Loco Venticanese, che l’anno seguente raddoppiò il numero di espositori, passando a quota 54. Da allora la Fiera ha continuato a crescere e a rappresentare un appuntamento fisso per il mondo delle imprese e per gli abitanti della zona, ripetendosi ogni anno (con l’unica eccezione del 2020, a causa dell’epidemia di Covid-19).



La Fiera Campionaria di Venticano 2024 si terrà nel quartiere fieristico del comune irpino: il 24 aprile è prevista l’inaugurazione, poi la manifestazione resterà aperta tutti i giorni fino al 28 aprile dalle ore 9 alle ore 21. Il costo del biglietto d’ingresso giornaliero è di 3 euro, ingresso gratuito per bambini fino ai 14 anni, diversamente abili (con un accompagnatore), Forze dell’ordine, Vigili del fuoco e giornalisti. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della Pro Loco di Venticano alla pagina www.prolocoventicano.com/fiera-di-venticano. Per contatti inviare una e-mail a prolocoventicanese@libero.it o un messaggio Whatsapp al numero 3917024765.