Ventigrani: l’arte della pasta nella tradizione Italiana

Durante il lockdown, la famiglia Romano, famiglia di imprenditori campani, decide di riprendere il cammino tracciato dai nonni contadini e di creare un’azienda che abbracciasse tradizioni del Sud e sprigionasse l'amore per l'agricoltura. Questo è l’inizio del viaggio chiamato Ventigrani, marchio d’eccellenza sinonimo di qualità e dedizione, che vuole essere un tributo alla terra e ai suoi frutti e punta a valorizzare e sostenere i valori della filiera corta.

In un contesto storico dove tutto muta velocemente, l'azienda Ventigrani ha scelto di colmare la distanza tra produttore e consumatore adottando una scelta coraggiosa e innovativa: abbracciare la filiera corta. Una filosofia attuata non solo per garantire freschezza e qualità superiore, ma soprattutto per generare un forte legame con la terra e i suoi frutti. Questo approccio garantisce, inoltre, estrema tracciabilità del prodotto e del grano che viene trasformato con maestria in una pasta senza eguali, pura espressione del territorio in cui nasce.

Il sogno: un pastificio con una missione

Il progetto Ventigrani è nato da un sogno ambizioso: produrre una pasta d'eccellenza che rispecchiasse il valore del territorio, la salute dei consumatori e il futuro sostenibile del pianeta. Con metodi artigianali e materie prime locali, la famiglia Romano si impegna così a creare una pasta in linea con la natura.

Le scelte compiute dall’azienda, ma soprattutto dalla famiglia, durante il percorso che li ha portati a ideare Ventigrani sono tutte state dettate proprio da questa ferma volontà di promuovere il territorio e soprattutto per sostenere chi ha scelto di lavorare a stretto contatto con la terra, mettendoci tutti i giorni passione e dedizione. I pilastri principali su cui è fondato il pastificio sono qualità ed eccellenza.

Tra i focus che animano l’azienda rientra anche la voglia di preservare al massimo l'ambiente, puntando a sostenibilità, contando esclusivamente su energie rinnovabili e impiegando imballaggi 100% riciclabili. Ventigrani incarna, così, un modello industriale che opera in armonia con l'ambiente e la società che la accoglie. Un modello sempre più sostenibile e vicino ai consumatori, che dimostrano di apprezzare, premiando la pasta Ventigrani con le proprie scelte.

Produzione artigianale: la magia della pasta

La pasta Ventigrani è frutto di un processo artigianale che inizia con la coltivazione del grano e si conclude con la trafilatura al bronzo, senza Glifosati e un'essiccazione lentissima. Ogni fase è curata per garantire la qualità superiore e il gusto autentico a ogni boccone. Una pasta ruvida, ideata così per creare un connubio perfetto con ogni condimento. L’azienda celebra la qualità del grano duro 100% italiano.

Tra le tipologie di pasta che è possibile acquistare trova spazio la Pasta Secca Trafilata a Bronzo, un prodotto altamente digeribile realizzato con grani antichi che garantiscono un sapore autentico reso ancora più indimenticabile dalla texture ruvida che permette al sugo di essere trattenuto al meglio. Tanti i formati, che spaziano dai più tradizionali come spaghetti, penne, farfalle ai più ricercati quali gli eliconi, i paccheri, le mafaldine e tanti altri.

Molto apprezzata, anche, la Pasta Fresca all’uovo o ripiena: realizzata esclusivamente con ingredienti biologici provenienti dall'azienda agricola e disponibile in diverse varianti che prevedono sia trafilati come tagliatelle, pappardelle e fusilli avellinesi, sia pasta ripiena come ravioli, mezzelune e gnocchi con ricette elaborate dal nostro chef stellato Luigi Salomone.

I valori: impegno per il pianeta

Ventigrani rappresenta l’eccellenza, capace di coniugare gusto, benessere e amore per il pianeta. Ogni decisione è ispirata da questi principi, dalla selezione delle materie prime all'utilizzo di energie pulite. Un progetto che prende spunto dall’amore per la famiglia e dal voler preservare momenti insieme ad essa e amici portando in tavola salute, benessere e sostenibilità.

I prodotti Ventigrani sono disponibili nei punti vendita di Pomigliano d’Arco e Apice, nelle gastronomie e salumerie selezionate, nei ristoranti rinomati della Campania e online sul sito ufficiale. Per maggiori informazioni e acquistare i prodotti anche online è possibile visitare il sito ventigrani.it . Per qualsiasi domanda scrivere una mail a export@ventigrani.it