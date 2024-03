Viaggiare green scoprendo le meraviglie del Sud

Viaggiare green per godere meglio delle bellezze del Meridione: questa l’idea di turismo sostenibile che Network World Travel, tour operator specializzato in escursioni in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, ma attivo nell’organizzazione di viaggi nel resto d’Italia e all’estero, che verrà raccontata anche nella prossima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, in programma a Napoli dal 14 al 16 marzo.

La sostenibilità chiave per scoprire le bellezze del Sud

Alla BMT, Network World Travel illustrerà il proprio processo di innovazione verso la sostenibilità, un passaggio necessario per consentire ai viaggiatori di visitare le bellezze del nostro Paese riducendo il proprio impatto sulla natura. Per raggiungere questo obiettivo, il tour operator ha innovato il suo parco auto e quello relativo alle due ruote: grazie alla collaborazione con e-dway, azienda specializzata nella mobilità sostenibile, i turisti hanno a disposizione auto elettriche, scooter a batteria ed e-bike che consentono di vivere a pieno le meraviglie della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana azzerando le emissioni e, dunque, contribuendo in modo importante e consapevole a preservare le bellezze impareggiabili di questi luoghi.

Il boom del turismo e i limiti al servizio NCC in Italia

Ma Network World Travel è specializzato anche nel noleggio auto, grazie alla collaborazione con un player dall’esperienza trentennale come Vivarent, e nel servizio NCC, ovvero nel noleggio auto con conducente. «La concessione di licenze per conducenti NCC- spiega il director di Network World Travel, Carlo De Rosa – da normativa è bloccata dal 2019, ma negli ultimi due anni la domanda da parte della clientela è aumentata in maniera esponenziale: agenzie e tour operator come noi avrebbero bisogno di un nuovo esercito di conducenti, ma, semplicemente, non ne troviamo».

«Mentre gli altri governi europei si sono adeguati a tale necessità – prosegue De Rosa – l’Italia è rimasta ferma per troppo tempo». Le aziende del settore auspicano dunque un intervento normativo così da poter rispondere a quelle che sono le pressanti richieste del mercato. Con la bella stagione ormai alle porte, infatti, si rischia di lasciare a piedi un numero enorme di viaggiatori e di perdere non solo un notevole volume d’affari che andrebbe a dare ulteriore vigore al settore turistico, ma anche la possibilità di dare lavoro a un gran numero di persone.

BMT come vetrina per le eccellenze campane

Di questo argomento si parlerà anche alla Borsa Mediterranea del Turismo, evento collocatoall’interno della Mostra d’Oltremare di Napoli dal 14 al 16 marzo. Network World Travel sarà presente al padiglione 6, stand n. 6113, presso il quale saranno esposti nei dettagli tutti i servizi forniti dall’azienda e creando l’occasione per approfondire ulteriori tematiche di settore. Il tour operator ha, infatti, scelto di trasformare la sua partecipazione in un’opportunità per promuovere le eccellenze del territorio della Penisola Sorrentina e della Campania in generale, a partire dalla gastronomia.

Network World Travel ospiterà dunque Camillo Sorrentino di “Camillo Oste Verace”, osteria di Vico Equense che presenterà uno dei suoi piatti più celebri, la salsa di patate e provolone del Monaco su crema di pomodoro San Marzano e basilico di Arola, un piccolo concentrato delle ricchezze appartenenti alla tradizione gastronomica della Costiera. Altro ospite di riguardo è stato Giovanni Castiello della Panetteria Di Giovanni di Vico Equense, che porterà il suo celebre “Benitos”, panino tricolore dedicato a Mussolini che ha fatto scandalo a livello nazionale.

Ma nel suo stand alla BMT Network World Travel darà spazio anche a realtà che fondono arte e tecnologia come Iridee, team napoletano con sede nella centralissima via Chiaia che crea opere d’arte personalizzate fotografando l’iride dell’acquirente e trasferendo poi questa immagine su supporti di alta qualità come carta fotografica, tela e vetro acrilico, utilizzati anche per creare degli originali gioielli. Grazie alle tecnologie all’avanguardia a disposizione degli esperti di Iridee, l’occhio diventa quindi espressione dell’essenza stessa della persona e si trasforma in un elemento unico, non replicabile: in poche parole, in una personalissima opera d’arte.

Collegare il mondo e le bellezze della Campania

Network World Travel ha il suo quartier generale a Vico Equense, in Corso Filangieri 86, e una sede a Sorrento, in Corso Italia 313. Da 30 anni organizza escursioni e mette a disposizione dei turisti qualunque tipo di servizio utile a godere al massimo delle bellezze non solo di questo splendido angolo della Campania, ma anche di Napoli e delle altre regioni del Meridione, dalla Puglia alla Calabria e alla Sicilia. Oltre a ciò, Network World Travel permette anche di conoscere il mondo: organizza, infatti, viaggi e gestisce un servizio di acquisto biglietti per l’estero, lavorando come un tour operator impegnato sul piano globale. Da non dimenticare, inoltre, l’organizzazione e i servizi dedicati ai viaggi di nozze, grazie alla trentennale esperienza della responsabile Margherita Toscao.

Network World Travel può contare su un team appassionato e affiatato da anni: Federica D’Esposito (reparto gruppi), Alessandro Mario (reparto bus), Alessandra De Rosa (reparto rent car e sostenibile), Ersilia Miccio (reparto ncc), Natale Iorio (Pompei Easy Car).

E’ possibile ottenere maggiori informazioni sui servizi offerti da Network World Travel recandosi nelle due sedi dal lunedì al sabato (dalle ore 10 alle 21), visitando il sito internet www.networkworldtravel.com, inviando una e-mail all’indirizzo carlo@networkworldtravel.com o telefonando allo 081.8016304 o al 335.8390199.