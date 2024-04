Viva le fragole, tutti i benefici del frutto che unisce grandi e piccini

La primavera e le fragole: un sodalizio fantastico per uno dei frutti della terra più attesi e che più si avvicina ai dolci ed al mondo dei più piccoli. Insomma, se c’è un frutto che unisce tutte le generazioni è proprio la fragola. In tal senso OP Ager Campanus ne fa uno dei suoi prodotti principali in una filiera agroalimentare che spazia da ogni stagione e da tutte le specialità del territorio campano.



Le proprietà nutrienti ed il benessere

Le fragole non sono solo deliziose, ma offrono anche una vasta gamma di benefici per la salute grazie alla loro ricchezza di antiossidanti e altri nutrienti essenziali. Questi frutti succosi sono particolarmente apprezzati per contrastare l'invecchiamento e prevenire malattie associate. La loro stagione, che va da marzo a luglio (quest’anno visto il caldo anomalo da febbraio fino al massimo a metà giugno), offre un'ottima opportunità per godere dei loro benefici e delle loro proprietà nutritive.



Sono una fonte preziosa di antiossidanti, minerali, vitamine, fibre e carboidrati. Tra i loro componenti più importanti troviamo le antocianine, l'acido ellagico, il manganese, il potassio, la vitamina C, la vitamina B9, insieme a una modesta quantità di zuccheri e calorie. Gli antiossidanti presenti all’interno offrono una serie di benefici per la salute, tra cui la riduzione del rischio cardiovascolare, il supporto del sistema immunitario, l’azione antinfiammatoria e antiossidante, e il miglioramento dei livelli di glucosio nel sangue. Sono da considerare anche un allergene ma dall’altra parte sono tra i pochissimi prodotti della terra tollerati per chi è allergico al nichel ed a cobalto.

Versatilità botanica e culinaria

È interessante notare che, botanicamente parlando, le fragole non sono correttamente definite come “frutto”. In realtà, ciò che comunemente consideriamo il frutto delle fragole sono gli acheni, i piccoli semini gialli che si trovano sulla loro superficie. Sono inoltre incredibilmente versatili e possono essere utilizzate in una varietà di modi. Possono essere consumate da sole come spuntino fresco e leggero, o possono essere integrate in numerose ricette e preparazioni culinarie.



Ad esempio, le fragole possono essere aggiunte a uno yogurt magro insieme a mandorle tostate e cereali integrali per una colazione o merenda nutriente. Possono anche essere usate per guarnire un porridge di avena al cioccolato, come dessert con cioccolato fondente fuso, per preparare gelato fatto in casa o frullati freschi e gustosi con latte o bevanda vegetale. Insomma, grazie alla loro versatilità e al loro sapore irresistibile, possono essere facilmente integrate in una dieta equilibrata e salutare.



La premura del Consorzio sul territorio Casertano

Il presidente di OP Ager Campanus, Pasquale Silvio Caprio è una figura di spicco nel panorama agroalimentare grazie alla sua visione innovativa e al suo costante impegno verso la qualità e la sostenibilità. All’interno del Consorzio, che conta oltre 40 aziende affiliate, Caprio si è distinto per il suo impegno incrollabile nell'assicurare l'eccellenza in ogni fase della produzione agricola e nel promuovere pratiche sostenibili che rispettano l'ambiente. Attraverso la collaborazione con le aziende affiliate, l'organizzazione si impegna a garantire standard elevati di qualità, sicurezza e sostenibilità in tutte le attività agricole.



Sulla produzione delle fragole e sulle tecniche di conservazione e prelibatezza, Caprio ha le idee chiare:

«La nostra zona in cui cogliere questo succulento frutto è particolarmente il Casertano, più precisamente le aree di Parete e l’Agro-Aversano. Qui il terreno è sabbioso e le condizioni sono perfette per le fragole. Quest’anno il clima subito caldo ha accelerato la fioritura e quindi la raccolta. Le sensazioni sul mercato sono positive e c’è tanta richiesta, le fragole di stagione sono un frutto che manca quando si è fuori stagione. Per preservarle utilizziamo trattamenti meno nocivi per l’ambiente e per l’uomo, come da regolamenti regionali e sanitari e cercando di essere anche molto al di sotto della soglia del consentito. Inoltre abbiamo progetti di realizzazione e monitoraggi di superfici con dispositivi IOT, questi ci occorrono per avere il polso sui dati del campo, come l’umidità, allo scopo di intervenire in maniera tempestiva per ogni necessità».



Per maggiori informazioni e per conoscere meglio l’impegno, i valori e le attività di OP Ager Campanus, è possibile visitare il sito web e i profili social del consorzio oppure contattarli all’indirizzo mail opagercampanus@gmail.com.