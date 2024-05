Vivere il pellegrinaggio a Fatima come pochi riescono

Il pellegrinaggio è un atto di devozione, testimonianza di fede, ricerca spirituale, ma non solo. Certamente, è un percorso da cui si torna diversi, arricchiti nella consapevolezza di sé, soprattutto se nel luogo scelto è possibile entrare in contatto con un mistero. Non a caso, luoghi come il Santuario di Fatima attirano ogni anno milioni di fedeli e curiosi.



La Madonna ha scelto questi luoghi, Fatima specialmente, per guidare le sorti dell’umanità del XX secolo attraverso profezie, segreti e visioni.



Organizzare al meglio un pellegrinaggio come questo è fondamentale per evitare sorprese ed assicurarsi un’esperienza completa, affascinante e appagante sotto tutti i punti di vista.



Le tappe del pellegrinaggio a Fatima

Fatima si trova in Portogallo, nella provincia di Santarem, a circa 120 km da Lisbona e a 196 km da Porto. Insieme al Santuario di Lourdes e a quello di Medjugorje, è il luogo di devozione mariana più famosa del mondo.



Qui nel 1917 la Madonna si manifestò a tre pastori bambini, Lucia, Francisco e Giacinta, a cui rivelò profezie volte a salvare il mondo. “Infine, il Mio Cuore Immacolato trionferà” rimane la sintesi più eloquente della promessa della Vergine, che si definì, “Madonna del Rosario”.



Qui nel 1917 la Madonna si manifestò a tre pastori bambini, Lucia, Francisco e Giacinta, a cui rivelò profezie volte a salvare il mondo. "Infine, il Mio Cuore Immacolato trionferà" rimane la sintesi più eloquente della promessa della Vergine, che si definì, "Madonna del Rosario".

Il pellegrinaggio permette di vivere appieno l'esperienza attraverso misteri e luoghi affascinanti, dalla Cova di Iria – il luogo della prima apparizione della Madonna – all'Esplanade, le Basiliche, le tombe dei pastorelli, così come nelle vicine località di Loca de Cabeco, Valinhos e Aljustrel, lì dove i tre veggenti, prima della Madonna, avevano incontrato l'Angelo della Pace.



Ma il pellegrinaggio rappresenta anche un’occasione per visitare altri luoghi significativi di quella regione del Portogallo, come la spiaggia sull’Atlantico di Nazarè o i monasteri di Alcobaça e Batalha, patrimoni dell’UNESCO, tutte mete che grazie a Bianco Viaggi è semplice inserire nel proprio itinerario di viaggio.

L’esperienza che non ti aspetti

Una guida spirituale condurrà il gruppo nelle varie tappe del pellegrinaggio illustrando la storia delle apparizioni e l'importanza del messaggio mariano. Il singolo partecipante avrà anche l'opportunità di vivere individualmente il percorso del pellegrinaggio.

Sono previsti momenti dedicati alla preghiera personale e di gruppo, per permettere di riflettere e trovare le risposte più intime e personali.



Sono previsti momenti dedicati alla preghiera personale e di gruppo, per permetterti di riflettere e trovare le risposte più intime e personali. Sarà così possibile prendersi il proprio tempo per pregare nella Cappellina o nelle Basiliche del Rosario e della Santissima Trinità, o accendere ceri nel grande bruciatore del Santuario, lasciandoli sciogliere in segno di ex voto. Il pellegrino potrà percorrere in ginocchio l’Esplanade delle Basiliche, girando attorno alla Statua della Vergine, e vivere ogni sera la suggestiva e solenne processione con i ceri aux flambeaux al canto dell’Ave Maria di Fatima.



Inoltre, sono previste visite ai luoghi natali dei veggenti Lucia, Francesco e Giacinta, oltre che al Museo Luce e Pace, dove sarà possibile ripercorrere la storia di Fatima e dei suoi Segreti, ammirando la corona della Vergine col proiettile che colpì Papa Giovanni Paolo II nell’attentato del 1981.



L’apparizione, il Santuario e i Segreti di Fatima

Le Madonna si mostrò ai pastorelli di Fatima per 6 volte, in un arco di tempo dal 13 maggio al 13 ottobre 1917. In quelle apparizioni comunicò loro diversi messaggi riguardanti l’importanza della fede e della penitenza per raggiungere la salvezza dell’anima. La rivelazione più celebre è quella del 13 luglio, quando la Madonna svelò ai veggenti quelli che sono poi stati definiti i “3 Segreti di Fatima”.



Il primo offriva una visione terrificante dell’inferno, sottolineando l’importanza della preghiera e della fede come mezzi di salvezza. Il secondo parlava di una guerra devastante che avrebbe travolto il mondo se non si fosse convertito, ma conteneva anche una promessa di pace. Infine, l’ultimo, rivelato dalla Chiesa solo nel 2000, parlava di un “vescovo vestito di bianco” che veniva ucciso mentre pregava per i fedeli in una città in rovina: una visione che è stata letta da alcuni come una profezia dell’attentato subito da Papa Giovanni Paolo II a Roma nel 1981.



Come iniziare il pellegrinaggio

I pellegrinaggi per Fatima prevedono partenze da diversi aeroporti italiani: da Napoli Capodichino, da Roma Fiumicino e Ciampino, da Milano Malpensa e Orio Al Serio, con voli diretti ogni giorno, mentre stagionalmente è possibile partire anche da Torino, Treviso, Bologna, Pisa, Bari, Palermo e Catania. Due le mete di arrivo: Lisbona, distante circa 90 minuti di pullman e Porto, da cui si raggiunge il Santuario in due ore e venti.



