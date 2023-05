Case di cura, un punto di riferimento per il Sistema Sanitario Nazionale

Chiamate con sempre maggiore frequenza a fornire un supporto concreto al Sistema Sanitario Nazionale, le case di cura rappresentano una risorsa indispensabile per garantire assistenza e fornire prestazioni a una popolazione che conta un numero crescente di soggetti deboli e a ridotta autosufficienza. Tra le cause di questo processo trova spazio la maggiore aspettativa di vita, che porta inevitabilmente a un Paese “più anziano” e, di conseguenza, costretto a far fronte a patologie e problematiche legate all’invecchiamento.

Come evidenziato dal report sugli indicatori demografici redatto dall’ISTAT, dopo il calo fatto registrare con la Pandemia da Covid-19, pur restando sotto i livelli pre-pandemici del 2019, la speranza di vita in Italia è tornata a crescere. In particolare, nel 2022, l’aspettativa per gli uomini sale di due mesi, assestandosi a 80,5 anni, mentre per le donne il dato medio resta invariato rispetto al 2021 e si assesta a 84,8 anni. Dati che allertano il Sistema Sanitario Nazionale e che certificano il ruolo di primo piano delle case di cura.

Sessantotto anni al servizio del territorio

Le case di cura sono ormai realtà imprescindibili che operano a stretto contatto con il territorio che le ospita per garantire servizi e prestazioni specialistici. In Campania e, in particolare, nelle zone dell’Irpinia, questo ruolo vede come protagonista Villa Julie s.r.l. Casa di Cura Villa Maria.

Istituita nel 1955 per garantire un servizio sanitario alle comunità di questa zona dell’Irpinia che allora non disponeva di strutture pubbliche ospedaliere, la struttura è oggi punto di riferimento per una variegata offerta sanitaria che fa dei trattamenti oncologici il proprio fiore all’occhiello. La struttura è gestita da professionisti accuratamente selezionati e dispone delle più moderne strumentazioni, per offrire un servizio a 360° anche in chirurgia e nelle prestazioni di cura ortopedica, oculistica e urologica.

Collaborazioni prestigiose

Parte attiva della Rete Oncologica Campana (ROC) in collaborazione con l’Istituto Pascale di Napoli per il tumore del colon-retto, della mammella e del melanoma, Villa Maria si avvale di un Servizio di Radioterapia ad Alta Specialità in collaborazione con l’UPMC (Università di Pittsburgh) Hillman Cancer Center, per garantire tutte le cure necessarie in questo difficile settore.

Oltre a ciò, la clinica ha stipulato accordi nel campo della ricerca con la Sbarro Health Research Organization (SHRO) di Philadelphia, con particolare attenzione ai test di prevenzione genetica e specifici programmi di screening. Questo impegno qualifica oggi Villa Maria per alta competenza e per l’assistenza del malato in tutti i suoi bisogni: materiali e spirituali, con l’obiettivo di garantire un’assistenza non solo alla malattia, ma anzitutto alla persona.

Una struttura d’avanguardia

Autorizzata per 90 posti letto e accreditata definitivamente con il Servizio Sanitario Nazionale per 60 posti letto, la casa di cura dispone di 14mila metri quadrati aree verdi e cinque livelli adibiti ai differenti ambiti di specializzazione. La struttura accoglie laboratori Analisi, farmacia, ambulatori di servizio igienico con doccia assistita, locali per la pre-ospedalizzazione, bar e sala ristoro.

Villa Julie s.r.l. casa di cura Villa Maria è in località Pozzillo, Mirabella Eclano (Passo) Avellino. Per maggiori informazioni circa i servizi e l’attività della clinica è possibile visitare il sito internet www.casadicuravillamaria.it , inviare una mail a info@casadicuravillamaria.it o telefonare allo 0825 407301.