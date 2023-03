Chirurgia estetica, l’importanza del rapporto tra medico e paziente

Divenuta sempre più popolare negli ultimi anni, con un numero crescente di persone che cercano di migliorare il proprio aspetto fisico, la chirurgia estetica ha importanti risvolti non solo nel “vedersi più belli”, ma anche dal punto di vista psicologico e per la soluzione di patologie. Infatti molte persone che si sottopongono a interventi di chirurgia estetica vedono accrescere la fiducia in se stesse e la loro autostima, così come numerosi altri pazienti sono necessariamente obbligati a ricorrere a questi interventi per contrastare problemi di salute più o meno gravi.



Un aiuto concreto alle persone

A conferma di ciò, anche le parole del dottor Maurizio Amato, chirurgo plastico che spiega come la chirurgia estetica rappresenti oggi un aiuto concreto per le persone. Un aiuto non solo fisico, ma anche psicologico, che permette di ritrovare un importante livello di benessere. Dopo un intervento, infatti, le persone riescono a vivere meglio con se stesse e nel rapporto con gli altri.

Proprio perché interessa da vicino anche la sfera psicologica, la chirurgia estetica implica anche un’importante dose di empatia tra medico e paziente. «Per come la vivo io – rivela Amato – a chi si avvicina alla chirurgia estetica deve essere permesso di vivere un’esperienza tranquilla, che consenta di sentirsi a proprio agio. Il paziente va accompagnato fin dal primo incontro, attraverso un percorso che lo porterà ad affrontare al meglio anche l’intervento».

Aggiornamento costante

«Quella estetica, inoltre, – prosegue il dottor Amato – è una branca che richiede costante aggiornamento da tutti i punti di vista: dalle apparecchiature, fino alla propria formazione. Per questo, personalmente, seguo corsi congressi e attività, in Italia e all’estero, che permettono di avere un aggiornamento necessario. Essere al passo con i tempi è fondamentale per garantire ai propri pazienti il miglior servizio possibile».

Per fare ciò è necessario garantire la massima qualità dell’intervento che, nella visione del dottor Amato, vuol dire giungere a un risultato elegante e senza effetti “finti”. Per un corpo che deve continuare a essere il più naturale e armonico possibile, senza lasciare alcun segno della chirurgia. Per questo motivo, personalizzo ogni intervento completamente sul paziente. Perché, come mi piace sempre ricordare, non siamo tutti uguali e non dobbiamo esserlo.

«Per me – spiega il dottor Amato – l’obiettivo della chirurgia estetica deve essere quello di continuare a rendere uniche le persone, esaltandone la bellezza. Occorre fare molta attenzione alle richieste dei pazienti e valutarle al meglio. Ma l’attenzione è da porre anche nelle procedure. Per esempio, prediligendo pratiche di anestesia il più leggere possibile, così da ridurre i tempi di degenza e permettere di tornare celermente alla vita lavorativa e sociale, ma anche e, soprattutto, aumentare il livello di sicurezza per i pazienti».



Estetica e salute

Il tutto senza dimenticare che la chirurgia estetica permette anche di risolvere problematiche di salute come, per esempio nella rinoplastica, per tornare a respirare correttamente. Non è raro, inoltre, che i controlli effettuati prima di un intervento al seno possano rivelare la presenza di cisti. In queste eventualità, si procede ad asportarle una volta in sala operatoria, nel corso dell’operazione estetica.

In ogni caso, i pazienti vengono seguiti lungo tutto il primo anno post-intervento, con controlli periodici dopo 24 ore, dieci giorni, tre mesi, sei mesi e un anno «solo in questo modo, infatti, è possibile valutare ogni aspetto al meglio e garantire una gestione ottimale del decorso, perché tutto rientri nella migliore situazione possibile e per accrescere la sicurezza e la soddisfazione del paziente, conclude Amato.



Laureato presso la Federico II di Napoli e cresciuto in una famiglia di medici, il dottor Maurizio Amato esegue ogni anno circa 250 interventi e oltre 1.500 trattamenti, seguendo un aggiornamento costante supportato da fellowship importanti in Sudamerica, Francia, Inghilterra e Nordamerica. Il dottore opera principalmente a Napoli e riceve nello studio di via Giosuè Carducci, 42, o in quello di Potenza, in via del Gallitello, 89/A. Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile visitare il sito internet www.maurizioamato.com, telefonare al 392.1383817 oppure scrivere all’indirizzo mail info@maurizioamato.com.