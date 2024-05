Come il Campolongo Hospital promuove il benessere: tradizione e innovazione da oltre 60 anni

Immerso tra la tranquillità della pineta e il fascino del mare, il Campolongo Hospital, a Marina di Eboli (Sa), è molto più di una semplice struttura sanitaria. Fondato nel 1957, è leader nella chirurgia ortopedica e nella riabilitazione neurologica, ortopedica e cardio-respiratoria. Grazie ai suoi importanti traguardi, riconosciuti dal Ministero della Salute, il Campolongo Hospital è un punto di riferimento per il Centro e il Sud Italia.



Un’organizzazione unitaria per il benessere del paziente: dalla chirurgia ortopedica alla riabilitazione

Dotato di tre sale operatorie all’avanguardia, il Campolongo Hospital è polo d’eccellenza per la chirurgia ortopedica d'elezione, grazie a tecniche operatorie consolidate e alle migliori protesi per anca, spalla, ginocchio e caviglia.

La clinica ha ottenuto importanti riconoscimenti, confermandosi per il terzo anno consecutivo sul podio delle classifiche Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) per il numero di interventi annui di protesi di spalla su oltre 900 strutture in tutta Italia.



L’aspetto fondamentale che caratterizza tutti gli interventi di chirurgia protesica è il cambiamento radicale della qualità della vita dei pazienti, che possono completare la riabilitazione direttamente presso la struttura: infatti oltre alla chirurgia ortopedica, la Casa di Cura offre servizi di riabilitazione a 360 gradi, finalizzati al recupero motorio e neuro-motorio nel minor tempo possibile. Un’organizzazione unitaria, in grado di garantire un insieme di servizi necessari al recupero della migliore qualità della vita per il paziente.



Programmi di riabilitazione personalizzati: per ogni paziente un percorso unico

Al Campolongo Hospital ogni paziente è unico e riceve un trattamento personalizzato.

La clinica offre una gamma completa di servizi integrati, tra cui riabilitazione fisioterapica che si svolge in oltre trenta palestre attrezzate con i più moderni ausili tecnici e con personale altamente qualificato.



Fiore all’occhiello della clinica sono le due grandi piscine per la riabilitazione in acqua, offrendo percorsi di recupero individuali o di gruppo che coinvolgono la sfera intellettiva, psicologica, sensoriale e motoria. Un ambiente luminoso e rilassante circondato da giardini, dove si instaura un rapporto armonioso tra paziente, terapista e acqua.

Riabilitazione robotica: il futuro è già qui

È uno dei pochi centri del Sud Italia ad essere dotato di macchinari robotici di ultima generazione per la riabilitazione intensiva dei pazienti con gravi disabilità neuro-motorie, causate da lesioni del sistema nervoso centrale e/o periferico.

La riabilitazione robotica consente di raggiungere risultati migliori e più rapidi, integrata con la riabilitazione tradizionale, poiché permette di eseguire esercizi precisi, ripetibili e ad alto carico di lavoro, registrando tutti i parametri antropometrici, necessari per eseguire una valutazione dei progressi del paziente. Al Campolongo Hospital l’alta tecnologia si unisce alla cura umana per garantire un percorso di recupero all'avanguardia.



Strumenti diagnostici avanzati per un'assistenza su misura

La casa di cura offre ai propri pazienti servizi di diagnostica cardio-respiratoria, vascolare, neurofisiologica e il laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche.

Nel 2023, la struttura ha ampliato e modernizzato il reparto di radiodiagnostica, dotandosi di sistemi di imaging tra i più avanzati nel panorama medico attuale. Tra questi, una Risonanza Magnetica all'avanguardia e una T.C. di ultima generazione, capaci di acquisire immagini di qualità elevatissima per diagnosi sempre più accurate, in tempi ridotti e con un impatto minimo sulle emissioni, a beneficio della salute sia dell'uomo che dell'ambiente. L'uso di radiazioni significativamente ridotte con la T.C., ad esempio, consente di impiegare questo esame anche a scopo preventivo, risultando determinante nella diagnostica di precisione nei più svariati ambiti: cerebrale, cardiologico, toracico, addominale, vascolare, urologico, e ortopedico.



Punto di forza del reparto è sicuramente la Risonanza Magnetica. L’esperienza In-Bore offre ai pazienti qualcosa che non si aspetterebbero mai da un esame di RM: mentre si trovano all’interno del gantry vengono proiettati in un’esperienza video coinvolgente, che saranno loro stessi a scegliere, aumentandone la collaborazione e snellendo il flusso di lavoro, regalando loro un’esperienza che ne aumenti il comfort e quindi il benessere globale. Anche il tipico rumore della risonanza viene completamente eliminato con musica, trasformando l’esame diagnostico in una vera e proprio esperienza rilassante e sensoriale, che aiuta anche i pazienti con claustrofobia e i bambini più piccoli.



Informazioni utili

La casa di cura Campolongo Hospital, sita in viale della Marina 8/12 in località Marina di Eboli (SA), è accreditata con il SSN ed è certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Offre servizi sanitari diagnostici e riabilitativi ambulatoriali, servizi di riabilitazione, ortopedici e di traumatologia in day hospital e in regime di ricovero ordinario, oltre a un prezioso servizio di riabilitazione funzionale post acuzie in regime di ricovero a tempo pieno.



Prenotazioni ambulatoriali: 0828 348 180

Prenotazioni ricoveri: 0828 348 130

Sito web: www.campolongohospital.com

Facebook: https://www.facebook.com/campolongohospital

Instagram: https://www.instagram.com/campolongo_hospital/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/campolongohospital/

Youtube: https://www.youtube.com/@CampolongoHospitalspa

X: https://x.com/CampolongoHospi