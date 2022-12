Disfunzione erettile, la novità della medicina rigenerativa

La medicina rigenerativa si sta rivelando un alleato importante nella cura di numerose patologie e problematiche, fornendo risultati significativi anche nel trattamento della disfunzione erettile.

Definita dal Ministero della Salute come “la costante incapacità a raggiungere e/o mantenere un’erezione adeguata a portare a termine un rapporto sessuale soddisfacente”, la disfunzione erettile è una patologia “classificata in psicogena e organica, anche se frequentemente la DE riconosce una causa mista (organica-psicologica)”.

Un problema da non sottovalutare

A soffrire di disfunzione erettile è circa il 40% degli over cinquantenni. La percentuale che sale al 50% negli over 70, ma sono sempre di più i giovani colpiti dal disturbo, specie se esposti a fattori di rischio metabolici (fumo, alcool, ipertensione, diabete, colesterolo, infezioni uro-genitali) o con problemi di natura psicogena, come l’ansia da prestazione. Per veder scendere il rischio è fondamentale adottare un corretto stile di vita, attivo e bilanciato, oltre a sottoporsi a visita urologica già al raggiungimento della pubertà.

Tra le altre cause organiche rientrano, invece, nel 75% problemi vascolari, ma anche problematiche ormonali, neurologiche e malattie sistemiche, come il diabete mellito. Senza dimenticare le eventuali terapie farmacologiche (causa iatrogena), che possono agevolare l’insorgere del disturbo. Inoltre, stando a quanto riportato da diversi studi, la disfunzione erettile su base arteriosa risulta essere un importante campanello d’allarme a patologie gravi, per esempio, al cuore o al cervello.

La medicina rigenerativa

Per curare la disfunzione erettile, come spiegato dal dottor Giuseppe Quarto, Urologo Andrologo specializzato nel trattamento dei disturbi urinari e sessuali: «lo sviluppo delle tecnologie sanitarie e di nuovi metodi di cura permette oggi di raggiungere importanti risultati. Tra questi, il più efficace è la medicina rigenerativa, con l’associazione tra onde d’urto a bassa intensità (ESWT) e PRP (Plasma Ricco di Piastrine)».

«A differenza di altre opzioni di trattamento contro la disfunzione erettile, tutte di natura palliativa, la LI-ESWT, terapia con onde d’urto extracorporee a bassa intensità, è un trattamento in grado di restituire importanti risultati nel ripristino del meccanismo erettile, al fine di consentire erezioni naturali o spontanee», rivela il dottor Quarto.

Trattamenti ESWT e PRP

Ma che cos’è nel concreto la ESWT (Extracorporeal Shockwave therapy)? «Si tratta – argomenta l’Urologo – di un metodo utilizzato nella cura di patologie del pene, attraverso stimolazione con onde d’urto a bassa intensità. Un trattamento particolarmente efficace quando la disfunzione è dettata da un problema che si è verificato nei vasi del pene e che risulta essere indolore e non invasivo, privo di effetti collaterali e terapia farmacologica».

Attraverso le onde d’urto a bassa intensità, il metodo ESWT stimola la formazione di nuovi vasi e, di fatto, permette di giungere a un miglioramento permanente. Risulta, inoltre particolarmente indicato per chi soffre di prostatite cronica o di malattia di Peyronie, che causa la tipica curvatura dell’organo riproduttivo.

«Associare l’ESWT al trattamento PRP che, attraverso l’iniezione nella zona interessata di plasma ricco di piastrine ottenuto dalla trattazione del sangue venoso del paziente, permette di aumentare la sensazione di piacere sessuale e, ovviamente, correggere la disfunzione erettile. Si tratta – prosegue il dottor Quarto – di un metodo comunemente utilizzato anche nelle donne, ma che trova applicazione in odontoiatria, neurologia, ortopedia, malattie cardiovascolari e della pelle».

«Infine – conclude il dottor Quarto – presso i nostri centri ci serviamo di una provetta di ultima generazione, sviluppata dall’Università Federico II di Napoli, per separare i fattori di crescita delle piastrine e ottenere un plasma ad altissima efficacia.

Presenti anche a Cassino e Catanzaro, per informazioni e per contattare direttamente il dottor Quarto e fissare un appuntamento presso le sedi di via Mergellina, 23 a Napoli, o di via Ammendola, 82 a San Giuseppe Vesuviano, è possibile visitare il sito www.andrologo-urologo.com o contattare, anche tramite un semplice messaggio su WhatsApp, il numero di telefono 338.80.06.344, e-mail: info@andrologo-urologo.com, tel. fisso: 081 01 18 555.