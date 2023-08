Farmacovigilanza: un servizio per la sicurezza pubblica

Disciplina fondamentale nel campo della salute e della sicurezza dei pazienti, come riportato dal sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), la farmacovigilanza è l’insieme delle attività che contribuiscono alla tutela della salute pubblica. L’obiettivo è quello di identificare, valutare, comprendere e prevenire gli effetti avversi (o qualsiasi altro problema) correlati all’uso dei medicinali, così da assicurare un rapporto benefici-rischi che garantisca sicurezza per la popolazione.

La farmacovigilanza è quindi la disciplina che si occupa della sorveglianza e della valutazione dei farmaci dopo la loro commercializzazione, al fine di identificare e valutare gli effetti indesiderati o avversi dei medicinali e, di conseguenza, di garantire la sicurezza dei pazienti. Si tratta di un’attività di monitoraggio costante, e le informazioni raccolte sono analizzate in modo sistematico per rilevare eventuali segnali di rischio o problemi di sicurezza.

Clinpharma, l’azienda rosa leader di settore

Date la delicatezza del servizio e le grandi competenze richieste dal settore, è chiaro come il sistema e le realtà dietro la farmacovigilanza debbano necessariamente fare capo a personale altamente formato e aggiornato, e operare con specifica strumentazione di ultima generazione. Lo sanno bene gli specialisti di Clinpharma Group, azienda leader nel settore che opera secondo elevati standard di qualità per offrire ai propri clienti nel settore chimico-farmaceutico servizi di consulenza a 360°.

Lo spettro di servizi offerti da Clinpharma alle aziende farmaceutiche, costantemente aggiornata riguardo le attuali regolamentazioni ed alle linee guida europee e nazionali, va dall’attività di farmacovigilanza (pre e post-marketing, sia per uso umano che per uso veterinario), alla cosmetovigilanza, passando per fitovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici, affari regolatori, servizio scientifico, market access e redazione del dossier prezzo e rimborso, solo per citare alcuni degli infiniti servizi offerti.

Il team di esperti, composto per il 90% da donne (medici, biologi, farmacisti, e chimici), agisce sia in regime di full service, una gestione totale che va dal lancio del prodotto fino a seguirne commercializzazione e riscontri, sia on demand, con spot screening, consulenza e progetti di audit training.

I servizi di Clinpharma: non solo farmacovigilanza

Oltre alla farmacovigilanza descritta in apertura, Clinpharma offre la propria esperienza come consulente anche per altri servizi. Tra questi troviamo la fitosorveglianza, applicata a integratori e prodotti fitoterapici, ovvero preparati a base di piante o estratti di piante che spesso vengono utilizzati come alternative o integratori ai farmaci tradizionali. Poiché anche le piante a volte contengono composti attivi che possono avere effetti farmacologici e interazioni con altri farmaci, è importante monitorare attentamente la loro sicurezza nell'uso da parte dei pazienti.

La cosmetovigilanza è invece il sistema di sorveglianza e monitoraggio della sicurezza dei prodotti cosmetici dalla produzione fino a dopo la messa in commercio: con “cosmetici” intendiamo una vasta gamma di articoli per la cura personale e altro ancora, come creme idratanti, shampoo, lozioni, make-up, profumi, dentifrici. Poiché i prodotti cosmetici vengono utilizzati direttamente sulla pelle o su parti del corpo, è essenziale garantire che siano sicuri per i consumatori e che non causino danni o effetti avversi significativi. La vigilanza dei dispositivi medici è un processo essenziale per garantire la sicurezza e l'efficacia di questi prodotti una volta che sono stati immessi sul mercato e usufruiti da pazienti o operatori sanitari. I dispositivi medici comprendono apparecchiature, strumenti, impianti o altri articoli utilizzati a fini medici per diagnosi, prevenzione, monitoraggio, trattamento o alleviamento di malattie o condizioni mediche.

Clinpharma come partner ideale per le aziende farmaceutiche

L’attività di prevenzione, controllo e vigilanza svolge un ruolo fondamentale nel garantire che i farmaci e i prodotti sanitari siano sicuri ed efficaci durante il loro utilizzo: è parte integrante dell'intero ciclo di vita di un prodotto, dalla fase di sviluppo clinico fino alla commercializzazione e all'uso a lungo termine. Ed è proprio in questo percorso che Clinpharma si afferma come leader italiano nella consulenza e nella gestione pre e post marketing. Per ulteriori informazioni riguardo ai numerosi servizi proposti da Clinpharma si consiglia di consultare il sito internet www.clinpharma.it o inviare una email a info@clinpharma.it. Altre informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale dell’azienda su LinkedIn.