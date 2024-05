Istituti polispecialistici: pilastri della sanità contemporanea

Gli istituti polispecialistici rappresentano una risposta celere, specialistica e completa alle tradizionali strutture ospedaliere, mettendo a disposizione dei cittadini e del territorio in cui operano soluzioni all’avanguardia. In costante evoluzione, queste strutture giocano, inoltre, un ruolo di primo piano in tema di prevenzione.



Un approccio olistico alla sanità

Questo approccio olistico consente non solo una gestione più efficace e coordinata delle patologie, ma accorcia i tempi di attesa e ottimizza le risorse disponibili. Le strutture sono dotate di attrezzature all'avanguardia e di personale altamente qualificato, garantendo prestazioni di alto livello in molteplici ambiti, con un accesso ai servizi sanitari più immediato, diretto e semplice.



Tra le strutture capaci di dare seguito a queste aspettative, in Campania il Centro Multimedico Ambrosio Srl è un punto di riferimento riconosciuto e apprezzato. Grazie alla sua posizione strategica nella zona est di Napoli, vicino alla stazione Centrale e all’aeroporto, riesce a rispondere alla grande platea del capoluogo campano e dei paesi limitrofi alla città.

Professionalità trentennale al servizio di Napoli

Nato nel 2018, come sottolineato dal suo titolare, il dottor Tommaso Ambrosio, “il CMA raccoglie l’eredità di esperienze trentennali, unificate sotto lo stesso gruppo per offrire un servizio d’eccellenza al territorio che, lavorando di supporto alla sanità pubblica, abbatte le liste d’attesa rendendo le prenotazioni più veloci e immediate”. L’istituto conta, infatti, sulla professionalità di numerosi medici, costantemente formati e aggiornati, e da macchinari di ultimissima generazione.



Quattro le specializzazioni e i servizi, erogati anche in convenzione con il sistema sanitario nazionale: dalla radiologia alla cardiologia, dall’oculistica all’odontoiatria, fiore all’occhiello del Centro Ambrosio, tra i pochi convenzionati in regione per questo tipo di servizio. Un’offerta variegata e contraddistinta in ogni branca da precisione, attenzione e impiego di apparecchiature di ultima generazione. Quattro le branche convenzionate con il sistema sanitario nazionale: dalla radiologia alla cardiologia, dall’oculistica all’odontoiatria, fiore all’occhiello del Centro Ambrosio, tra i pochi convenzionati in regione per questo tipo di servizio. Un’offerta polifunzionale contraddistinta da precisione, attenzione e impiego di apparecchiature digitali moderne. Inoltre è possibile usufruire di visite specialistiche private (dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, ortopedia, otorino, endocrinologia, urologia).



Supporto personalizzato ed affidabile

Ogni visita, controllo e appuntamento vede il personale medico offrire al paziente un supporto personalizzato, veloce e affidabile, che parte da un ascolto attento e rispettoso delle problematiche e giova della multidisciplinarietà del Centro per fornire risposte e percorsi realmente completi ed esaustivi, che non lascino nulla al caso.



Rivolgersi al CMA significa, infatti, affidarsi a specialisti d’eccellenza che seguono ogni paziente con la medesima cura dalla primissima visita conoscitiva al post, con follow up costanti e completi lungo l’intero percorso di cura.



Impegno costante per il territorio

A rimarcare questo impegno anche l’attenzione posta alle difficoltà del territorio, con iniziative mirate di prevenzione come, per esempio, quella che nel mese di maggio vedrà gli specialisti del Centro multi-medico Ambrosio avviare una vera e propria campagna preventiva in campo oculistico, cardiologico, diagnostico, odontoiatrico con controlli per ogni fascia d’età, in particolare l’infanzia e le persone più anziane.



Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30, il Centro Multimedico Ambrosio Srl si trova a pochi passi da Piazza Carlo III. L’ingresso è a via Sant’Alfonso Maria De’ Liguori, 3.



Per informazioni, scrivere una mail a centrocma-srl@gmail.com. Contattare lo 081.29.42.88 per Cardiologia, Radiologia e Oculistica, lo 081.44.12.25 per Odontoiatria. Info e contatti anche sul sito internet cmanapoli.it.