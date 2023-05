Ortopedia, il valore dell’alta professionalità

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con DR. GIUSEPPE SANTORO

Occupandosi della salute di muscoli e ossa e accoppiata sovente alla traumatologia, l’ortopedia è tra le branche medico-chirurgiche che richiede maggiori competenze trasversali. Per questo motivo, in caso di problematiche al cosiddetto apparato locomotore è fondamentale rivolgersi a uno specialista dalla competenza certificata.

Ortopedia al servizio di tutti

Rispetto al passato, quando si occupava principalmente della cura dei più piccoli, oggi l’ortopedico è chiamato a trattare pazienti di tutte le età. Le sue infinite competenze su ossa, muscoli, articolazioni, legamenti e tendini, permettono, infatti, di trattare e prevenire l’aggravarsi di situazioni, alleviare sofferenze e intervenire in modo mirato su patologie croniche e degenerative che possono colpire l’apparato locomotore a ogni età.

Dalle fratture ai traumi, lussazioni, tendiniti, tenosinoviti, borsiti, fibrositi e fibromialgie fino ad artrosi, artrite, osteoporosi e infortuni di varia natura, ogni problema posturale, traumatico, di ossa e muscoli richiede il trattamento di un ortopedico.

Una figura di riferimento

Come vero e proprio punto di riferimento nella zona di Caserta c’è, senza dubbio, il dottor Giuseppe Santoro. Medico Chirurgo specialista in Medicina dello Sport, Ortopedia – Cardiologia – Pneumologia, dal suo studio di Casapesenna, ha curato negli anni qualsiasi infortunio, sempre in modo tempestivo ed efficiente.

Conclusi gli studi e maturate le sue esperienze presso importanti realtà ospedaliere, Santoro ha scelto di avviare un proprio studio per poter mettere a disposizione del maggior numero possibile di pazienti la propria competenza ed esperienza. Una missione importante, che il dottore ha scelto di perseguire riunendo al suo fianco i migliori collaboratori, per offrire ai propri pazienti un servizio a 360°, comprese le visite di medicina dello sport.

I servizi offerti

Presso lo studio è possibile, infatti, sostenere visite e riabilitazione ortopedica, anche per traumi sportivi, con lo scopo di agevolare il recupero delle funzionalità motorie in seguito a incidenti di vario genere causa di rotture o danni e che necessitano di trattamenti specifici.

Inoltre, tenendo conto che spesso il peso corporeo incide su articolazioni e resistenza delle ossa, presso il centro è possibile sottoporsi a una valutazione alimentare e avviare un percorso di correzione delle abitudini alimentari, attraverso la redazione di specifici regimi, adatti a coloro che necessitano un apporto bilanciato di cibo e di sostanze che possano aiutare il proprio fisico.

Ma l’attività del dottor Santoro e del suo staff si occupa anche di infiltrazioni intrarticolari, per trattare dolori e problematiche nei movimenti delle articolazioni quando non è necessario intervenire chirurgicamente e per patologie artrosiche e condropatie articolari, così da dare sollievo e migliorare la situazione dei pazienti costretti a convivere con tali problematiche.

Formazione e tecnologia

Formazione di alta qualità, studio continuo, collaborazioni, strumenti tecnologici di ultima generazione e materiali dei migliori marchi del settore, regalano alla professionalità del dottor Santoro e dei suoi collaboratori un importante valore aggiunto.

Ogni paziente viene ascoltato con attenzione e seguito passo dopo passo lungo l’intero percorso di guarigione, instaurando un fondamentale rapporto di fiducia reciproca, che passa anche da una spiegazione chiara di ogni step. Un percorso che mira a far tornare il sorriso sul volto dei pazienti.

Lo studio ortopedico del dottor Santoro si trova in via Giuseppe Garibaldi 11 a Casapesenna, Caserta. Per maggiori informazioni, conoscere i servizi o prenotare un appuntamento è possibile visitare il sito internet drgiuseppesantoro.it oppure chiamare al numero 3387259741.