Perdita dell’udito, l’importanza sociale della prevenzione

Con l’arrivo delle festività, chi soffre di problemi di udito rischia di provare ancora maggiormente quella sensazione di trovarsi all’interno di una boccia di vetro. Una percezione di disagio sociale elevato, legato all’incapacità di relazionarsi completamente con i propri cari e godersi i momenti più preziosi in compagnia della famiglia.

Ma chi non sente bene sa che questa è la normalità, che si presenta praticamente in ogni occasione. Che si prenda parte a un evento, si assista uno spettacolo, si vada al cinema, o semplicemente ci si conceda una partita a carte con gli amici, chi convive con un deficit dell’udito rischia sempre di trovarsi a disagio.

La qualità della vita

Come spiega il Dottor Marco Costantini dei Centri Acustici CISAS, «ancora troppo spesso convivere nel quotidiano con problemi di questo tipo viene considerato normale e senza alcuna conseguenza. In realtà, la ricerca e le evidenze ci dicono il contrario e l’impatto sulla qualità della vita rischia di essere devastante».

«In prima istanza, il deficit auditivo non curato causa, infatti, problemi di comunicazione e di relazione, che portano a conseguenze negative importanti - sottolinea Costantini -. Dapprima si assiste a un cambiamento dell’umore: crescono ansie, irritabilità e sorge la paura di invecchiare. Da qui, un peggioramento nei rapporti con le persone, che si riflettono sugli equilibri in famiglia, ma anche sul lavoro e nella convivialità di tutti i giorni».

Deficit auditivi e demenza senile

Si arriva così a isolarsi: «In molti casi chi non sente bene, con il progredire del problema, finisce per evitare i luoghi affollati e le uscite. Piuttosto che sentirsi un pesce fuor d’acqua e non poter prendere parte attiva, per esempio a una cena o a un aperitivo, si innesca un processo di autoesclusione capace di provocare infelicità, ansia e depressione».

«Inoltre, e purtroppo lo vediamo ogni giorno, – ammette Costantini – i deficit auditivi trascurati, a lungo andare, accelerano anche il declino cognitivo. Riducendo le stimolazioni esterne e con una vita sempre meno condivisa, povera di felicità e fatta di solitudine, il cervello non riceve i giusti stimoli e finisce per “intorpidirsi”. In chi è già portato a sviluppare demenza senile, le possibilità di svilupparla precocemente aumentano di 5-6 volte».

L’importanza della prevenzione

Fare prevenzione e prendersi cura del proprio udito, anche quando sembra tutto ok, o alle prime avvisaglie che qualcosa non va, è fondamentale. «La prevenzione aiuta scongiurare l’insorgere di problemi contingenti alla perdita dell’udito. È per questo che nei nostri centri CISAS, – spiega il dottore – offriamo controlli ed esami audiometrici periodici gratuiti».

L’invito del dottor Costantini, specie se si sono superati i sessant’anni, è di «venire a trovarci almeno una volta l’anno, così da valutare la situazione e, nel caso, individuare insieme la soluzione più adatta: indirizzando a esami di approfondimento specifici o proponendo apparecchi acustici comodi, sempre più discreti e capaci di migliorare sensibilmente la routine di chi li indossa. Migliora l’udito, migliora l’umore e migliora la vita. È tutto collegato».

Il ruolo della famiglia e dello specialista

L’appello del dottore è anche ai familiari di persone con problemi di udito, che «sono chiamati a giocare un ruolo attivo e importante per spingere al cambiamento e avvicinare alla cura e alla prevenzione i propri cari. Accompagnare, per esempio, a un controllo i propri genitori, che magari sono scettici o non accettano il problema, è il primo passo per dimostrare affetto e migliorare le loro vite».

Nei centri CISAS, un team di professionisti con anni di esperienza e grande professionalità segue il paziente dal controllo iniziale, fino alla scelta dell’apparecchio e alla valutazione dei traguardi raggiunti, con servizi di assistenza continuativa. «L’applicazione non viene mai forzata, ma si coinvolge il paziente e lo si rende consapevole dei vantaggi di indossare un apparecchio acustico. È un lavoro importante e, a volte, faticoso, ma la volontà del paziente è fondamentale per permettere loro di riprendere in mano la loro vita», conclude Costantini.

