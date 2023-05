Salute dei denti: un diritto per tutti

I denti e il sorriso sono spesso il primo biglietto da visita quando ci si interfaccia con qualcuno. Un sorriso curato, però, non è importante solo ed esclusivamente da un punto di vista estetico: usati per masticare, parlare e sorridere, i denti svolgono un ruolo cruciale nella vita di tutti i giorni e da essi dipende anche il generale stato di benessere dell’organismo.

L’importanza dell’igiene quotidiana

Come evidenziato da numerosi studi, esistono correlazioni dirette tra le malattie e le infezioni della bocca e diverse altre patologie. Ecco perché la cura dei denti non deve assolutamente essere sottovalutata e, anzi, è importante metterla tra le proprie priorità. Mantenere i denti in salute vuol dire anzitutto provvedere ad una corretta igiene orale: lavare i denti almeno due volte al giorno utilizzando al meglio spazzolino e dentifricio aiuta, infatti, a rimuovere la placca batterica che si forma naturalmente sulla loro superficie e previene la formazione di carie.

Il fondamentale supporto del dentista

All’attenzione quotidiana occorre, però, affiancare controlli regolari dal dentista, così da avere sempre sotto controllo lo stato di salute del cavo orale e, nel caso, individuare tempestivamente eventuali problematiche, come carie o infiammazioni gengivali, da trattare accuratamente prima che si trasformino in condizioni più gravi.

Per ridurre il rischio di malattie e mantenere un alito fresco è fondamentale sottoporsi periodicamente a una pulizia professionale, così da rimuovere a fondo la placca e il tartaro che si accumulano tra i denti nonostante l’igiene quotidiana.

Il dentista con la mutua

Consapevole dell’importanza di prendersi cura dei denti, nel 1998, il Dottor Vincenzo Battaglia ha deciso di fondare il centro odontoiatrico Eudental srl, così da concedere a tutti l’opportunità di sottoporsi a cure odontoiatriche. Cure fondamentali, ma generalmente onerose. L’obiettivo primario del centro è quello di garantire, con professionalità e servizio altamente qualificato, un’assistenza costante, ma discreta, mettendo a disposizione tecnologie all’avanguardia costantemente integrate e aggiornate.

Unico centro presente sul territorio ad essere convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale e, dunque, accessibile anche con la ricetta, il Centro Eudental permette ai propri pazienti di sottoporsi a una grande varietà di trattamenti e prestazioni: dalle visite specialistiche odontoiatriche alle ablazioni del tartaro eseguite con ablatore a ultrasuoni, passando per estrazioni dentali, chirurgia orale, parodontologia, conservativa (restauri I, II, IV classe), endodonzia e protesi fisse e mobili.

Attenzione e professionalità

Ogni prestazione è eseguita da personale altamente formato e sempre aggiornato secondo la mission dello studio, ovvero garantire la salute del paziente che passa anche dalla perfetta conoscenza e consapevolezza della storia clinica dei pazienti, posta come primo passo per garantire la migliore cura possibile in ogni situazione.

Ogni paziente è gestito in modo celere ed efficiente. Basta una semplice prescrizione del medico di base per entrare nel mondo Eudental in modo del tutto gratuito, in presenza di regolare esenzione. In caso contrario, l’importo da corrispondere sarà esclusivamente quello previsto dal ticket nazionale. Per i pazienti con disabilità o allettati, inoltre, è possibile richiedere visite a domicilio.

Dotato di un ampio parcheggio riservato ai pazienti a soli 100 metri di distanza, lo Studio Eudental srl si trova a Boscoreale (NA) in via Cangiani, 234 bis. Per le visite, ma anche per prenotazioni e accettazione è possibile recarsi presso la clinica dal lunedì al venerdì, in mattinata dalle ore 8.30 alle 13.00 e, al pomeriggio, dalle 14.30 alle ore 19.00. Informazioni su prestazioni e agevolazioni anche sul sito internet www.eudentalsrl.it, via mail a eudental@alice.it e telefono 081/8593194.