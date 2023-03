Un supporto a misura d’uomo per il SSN

Da sempre realtà importanti accanto alla sanità pubblica, le case di cura si riscoprono, oggi più che mai, punto di riferimento fondamentale nell’assistenza sanitaria, locale e nazionale. Questo è vero, in particolar modo, dopo un periodo non semplice e provante, che ha messo a dura prova il sistema sanitario e indotto a cambiamenti e valutazioni consistenti.

Un modello organizzativo flessibile quello delle case di cura, in grado di fronteggiare i problemi e, al contempo, garantire risposte alle necessità dei cittadini con strumentazioni all’avanguardia.



Un punto di riferimento a Salerno

In tale contesto si inserisce l’attività della Casa di Cura Villa del Sole, punto di riferimento dal 1962 a Salerno e non solo, che ha recentemente inaugurato una struttura completamente nuova in via dei Greci 1, in Località Fratte. Innovativo e a misura d’uomo, il nuovo ospedale va a integrarsi alla rete ospedaliera regionale, accogliendo i reparti e l’attività ambulatoriale della Clinica.

Ospedale tra gli ospedali, il neonato polo avvia un nuovo corso e aggiunge un tassello importante alla rete del Network di Ricerca Neuromed. Un Network capace di garantire oltre 6.000 ricoveri e vedere più di 1.100 nuovi nati ogni anno. Numeri importanti, che a Salerno hanno portata la struttura a essere considerata “la clinica dove nascere”.

Un ospedale diffuso al servizio della donna

Fautore della cosiddetta concezione di “Ospedale diffuso”, la clinica mantiene per ogni struttura una specifica specializzazione, così da garantire un’assistenza di elevato livello qualitativo e ottimizzare risorse e personale. La nuova Casa di Cura Villa del Sole si caratterizza come ospedale di genere, rivolto principalmente alla donna in tutte le sue fasi evolutive con particolare attenzione alla gravidanza, dal concepimento al post-parto, oltre che alla cura del bambino.

Nel tempo, però, l’attività di Villa del Sole è arrivata a specializzarsi anche in attività e prestazioni differenti che, con la nuova struttura, vedono la conferma di Unità operative in Ostetricia, Ginecologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Medicina e Cardiologia, per un totale di 90 posti letto, tra gli 80 accreditati al Servizio sanitario nazionale e i 10 in regime privato. Presente, inoltre, una piastra ambulatoriale innovativa con specialità che toccano la diagnostica per immagine, servizi di endoscopia digestiva, diagnostica cardiovascolare, prenatale, della gravidanza, post-gravidanza e dell’età menopausale.



Innovazione e ricerca

L’innovazione della nuova realtà si concretizza nei reparti di degenza, nelle sale operatorie e negli ambulatori. Per un’offerta sanitaria importante, supportata dai più moderni ritrovati in termini tecnologici e strutturali: dalla Risonanza Magnetica, che permette esami internamente al primo soccorso ostetrico, dalla Chirurgia concepita in modo multidisciplinare, fino ad ambienti maggiormente accoglienti e funzionali.

Infine, gli spazi e le apparecchiature diagnostico-terapeutiche all’avanguardia messi a disposizione dalla nuova Casa di Cura Villa del Sole permetteranno di operare in modo sinergico l’attività di ricerca epidemiologica.



Per entrare in contatto con l’attività della Casa di Cura Villa del Sole e conoscerne i servizi e le prestazioni messe a disposizione dei cittadini è possibile visitare il sito internet www.villadelsole.org