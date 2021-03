Avellino, Fuksas e la sfida Dogana: «Sarà per uso sociale»

«Mi ha telefonato il sindaco qui in studio e tutti noi siamo stati subito entusiasti della richiesta». Massimiliano Fuksas, un'archistar di quelle consacrate dai premi internazionali quanto dalle imitazioni di Crozza, risponde di primo mattino al telefono dalla sua casa romana.

«Sono anni che non lavoro in Italia, sto facendo opere in Cina come a Dubai, ma nel mio Paese niente».



Perchè?

«Perchè l'Italia è così, non lascia spazio a chi...

