È allarme in Irpinia per le truffe legate al trading on line (investimenti in criptovaluta) e per il sex extortion (ricatti sessuali on line per estorcere denaro). In quattro mesi la Questura di Avellino ha registrato 89 denunce. Fenomeni criminali che stanno dilagando. E crescono in modo esponenziale, con vittime di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Nella rete dei truffatori anche gli adolescenti.

Aumentano, inoltre, le violazioni al codice della strada per distrazioni alla guida. Solo nel capoluogo, sempre in quattro mesi, sono state elevate 128 contravvenzioni. La maggior parte ha riguardato giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni che erano al volante utilizzando il cellulare. Sono state 17 le contestazioni elevate per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e dopo aver abusato di alcol. Nell'ambito di queste contestazioni sono state denunciate 10 persone. È stato accertato che 9 sinistri stradali sono stati provocati da conducenti che si erano messi al volante dopo aver fatto uso di droga e bevande alcoliche. Il questore Pasquale Picone ha messo in campo una serie di iniziative rivolte ai giovani per informarli sulle insidie in rete e sensibilizzarli sulla prevenzione, sicurezza e legalità. Da oggi parte la campagna informativa "Insieme divertiamoci consapevolmente” in collaborazione con la polizia postale e stradale, l'Asl e l'ufficio scolastico provinciale. C’è stata, dunque, un’impennata delle truffe di trading on line. Un fenomeno criminale che crea allarme sociale, soprattutto, per il danno economico che subiscono le vittime. L'ammontare delle somme sottratte attraverso investimenti in criptovalute apparentemente vantaggiosi si aggirano tra le poche migliaia di euro fino a un massimo di centomila. La vittima può essere contattata direttamente dal truffatore oppure attraverso piattaforme social, app di incontri, annunci sui social che promettono facili e vantaggiosi guadagni. La vittima viene invitata a iscriversi a una piattaforma gestita dal truffatore per effettuare il presunto investimento in cripto valute e per incentivarla a investire sempre più ingenti somme con l'illusione di ottenere guadagni elevati. Anche quando la vittima chiede di monetizzare, gli viene richiesto un ulteriore esborso di denaro. Ma in cambio non ottiene nulla. Una volta investiti i soldi, non riceverà più comunicazioni dal falso operatore, né tantomeno potrà riprendersi quanto investito. Altro fenomeno che sta crescendo in Irpinia è il sex extortion. I casi, purtroppo, coinvolgono anche minori. Si tratta di ricatti sessuali che avvengono in rete e che consistono in continue richieste di denaro, minacciando di distruggere la reputazione delle vittime attraverso la diffusione sui social media di immagini sessuali ottenute tramite delle live chat. In aumento anche le violazioni al codice della strada. In questo caso il dato riguarda proprio il capoluogo con 128 contestazioni accertate dagli agenti della Sezione Volanti, soprattutto per guida con l'uso del cellulare. Non mancano le denunce per guida sotto l'effetto di droga e alcol.

Questa sera alle 20 appuntamento davanti alla villa comunale con il Jazz Quartet dell'orchestra giovanile del Conservatorio Cimarosa. All'evento parteciperà anche il prefetto Rossana Riflesso. Ci saranno punti di ascolto per i ragazzi.