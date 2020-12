I sindacati: «Siamo pronti al confronto sul rientro in classe, ma ci diano i dati»

LA POLEMICA

I sindacati chiedono un incontro al prefetto Spena per discutere, dati alla mano, la riorganizzazione del rientro a scuola. Chiedono «un incontro sulla situazione scolastica ovvero sul rientro in classe a gennaio e, in particolare, per reiterare il rilascio di dati, che non abbiamo mai ricevuto, ma che abbiamo formalmente richiesto anche collocandolo a verbale nel corso dell'ultimo incontro».

Una lettera che è anche una mano tesa: «E' fondamentale avere tutti i dati che consentano di esprimere compiutamente una nostra proposta per la riapertura in sicurezza; non possiamo e non vogliamo essere chiamati solo per la ratifica di quanto deciso da altri, datori di lavoro in questo caso, perché siamo soggetti rappresentativi e proattivi». Ma c'è anche un accento polemico: «Vogliamo significarle che tutti gli sforzi organizzativi previsti per i rientri a scuola non hanno visto il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, eppure i settori sono molteplici: Istruzione, Trasporto Pubblico Locale, Appalti, Pubblica Amministrazione, Sanità».

Tuttavia c'è volontà di dialogo: «Non siamo contrari a prescindere ma attendiamo i dati per l'esercizio di un confronto compiuto e di merito sulle scuole». A firmare la richiesta i segretari generali confederali Cgil, Cisl e Uil Franco Fiordellisi, Doriana Buonavita e Luigi Simeone. E i segretari di scuola e funzione pubblica e Scuola Erika Picariello, Salvatore Bonavita e Antonio D'Oria.

Lo scontro si era aperto da due giorni dopo che il sindacato ha richiesto al prefetto una serie di dati che ritenevano essenziale per dare il via libera la piano di rientro a scuola. In particolare hanno fatto sapere di non aver ricevuto risposte ai quesiti posti in ordine all'organizzazione: ampliamento del tempo scuola per via della diversificazione dell'inizio delle lezioni, docenti con cattedre orarie esterne, ragazzi destinati a tornare a casa alle 17 senza neanche aver pranzato e altri rilievi sollevati. Così come nessuna comunicazione sarebbe arrivata a Cgil, Cisl e Uil sui dati relativi agli studenti pendolari, non quantificati nei flussi e, in maniera aggregata, rispetto al comune di provenienza e all'istituto di destinazione.

Il prefetto a sua volta ha spiegato che si riapre il 7 gennaio «con la metà degli allievi in presenza. Le scuole superiori saranno messe in grado di accogliere gli studenti anche grazie al lavoro che stiamo facendo con le forze dell'ordine le amministrazioni locali e le aziende del trasporto pubblico».

In sostanza la discussione se c'è, è basata sulla gestione del piano che avrà comunque altri step, alla luce delle decisioni in progress che verranno da governo e Regione Campania.

Nella giornata di eri in prefettura nuovo tavolo relativo alle riaperture.

Per l'ufficio territoriale di Governo valgono le indicazioni del Dpcm che indica nel 50% delle presenze in aula nel 7 gennaio la data di ripresa delle lezioni nelle scuole superiori. Diversa la situazione per Materne ed Elementari. Orari flessibili, dalle 8.15 alle 8.45 per l'ingresso alle elementari e fino alle 9 per le altre scuole, steward antiassembramento alle fermate maggiormente affollate.

Ovviamente il piano potrà subire ulteriori modifiche man mano che si definirà anche il quadro epidemiologico per la provincia di Avellino.

Tra le novità, una ventina di bus in più in strada e ben 35 corse per il capoluogo dalla provincia, in aggiunta a quelle disponibili in condizioni normali per mantenere la quota di 50% di riempimento dei mezzi.

g.c.

