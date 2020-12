IL PIANO

L'Asl di Avellino festeggerà il capodanno con l'arrivo di 14mila dosi del vaccino anti-covid prodotto da BionTech-Pfizer. È fissata, infatti, per venerdì prossimo la data per la consegna del siero che l'ente di via Degli Imbimbo è pronta a somministrare ai suoi circa 7mila dipendenti e a quelli delle Residenze sanitarie per anziani (in questo caso anche agli ospiti). Per lo stoccaggio e la conservazione dei box la sede individuata è quella dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dotato di un frigorifero della capienza di di 700 litri in grado di conservare il vaccino a meno 70 gradi.

Per ogni persona censita, l'Asl ha dunque già acquistato due dosi da somministrare a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. Presumibilmente si partirà il giorno seguente alla consegna, quindi sabato prossimo 2 gennaio.

Precedenza al personale impegnato più a stretto contatto coi contagiati poi, man mano, tutti gli altri: distretti sanitari, dipartimento di Salute mentale e di prevenzione, operatori del 118 e dell'Adi, case di cura accreditate, operatori e pazienti delle Rsa e delle case albergo-comunità tutelari per anziani. In totale, come detto, 7mila persone. Un'adesione molto alta, oltre l'85 per cento: un risultato importante anche in considerazione del fatto che il vaccino non è obbligatorio. Dopo il «V-Day» di domenica scorsa, con la somministrazione dei primi 100 vaccini, anche l'Azienda ospedaliera Moscati proseguirà a gennaio.

A Contrada Amoretta sono in arrivo circa 2mila dosi per consentire di immunizzare l'organico e anche gli operatori delle ditte esterne (qui l'adesione è stata dell'89 per cento).

Domani la consegna di 1000 dosi direttamente da BionTech-Pfizer, che s'è impegnata a recapitare le restanti entro la prossima settimana. In Irpinia, come altrove, così come stabilito dal governo nazionale si procederà con la somministrazione a medici, infermieri, personale e ospiti delle Rsa.

Subito dopo, forse a fine marzo, si passerà alle persone con più di 80 anni.

Da aprile sarà la volta delle persone che hanno tra i 60 e i 79 anni, poi quelle che hanno una comorbilità cronica, cioè la presenza di almeno due patologie. Entro l'inizio dell'estate toccherà al resto della popolazione, ma anche qui con un preciso ordine di precedenza i cui dettagli non sono ancora chiariti ufficialmente. A livello nazionale, le dosi spedite resteranno più o meno le stesse per tutto il mese di gennaio, in cui si raggiungerà il totale di 1,8 milioni di dosi promesse come prima tranche, e per le prime tre settimane di febbraio.

Nella quarta il numero passerà da 470mila a quasi 500mila, per poi avvicinarsi a 600mila a marzo. Il totale del primo trimestre dovrebbe infine raggiungere 28 milioni di dosi. Poi dovremmo salire al doppio, 57 milioni di dosi, tra aprile e giugno per poi stabilizzarci a 53 milioni tra luglio e settembre. Poi inizierebbe la discesa, restando comunque su volumi importanti, fino ai 20 milioni di dosi nel secondo trimestre del 2022. La date restano flessibili. In base agli accordi preliminari d'acquisto, nell'arco di tutto il 2021 l'Italia avrà diritto a oltre 202 milioni di dosi. Una quantità che consentirà di coprire tutta la popolazione e di avere una scorta di riserva.

Non mancano però le difficoltà, a partire dal fatto che il vaccino Pfizer, l'unico autorizzato dagli enti regolatori europeo e italiano Ema ed Aifa, deve essere conservato a una temperatura di meno 70 gradi. Sotto questi aspetti, la provincia di Avellino s'è attrezzata per tempo con l'acquisto di un frigorifero per il nosocomio di Ariano Irpino (mentre il Moscati ne era già fornito).

«L'Ordine dei Medici di Avellino fa sapere il presidente Francesco Sellitto - apprese le modalità di somministrazione dei vaccini, immediatamente si è reso conto delle criticità dei colleghi liberi professionisti, pensionati e odontoiatri, e si è fatto carico della questione. Insieme agli altri Ordini campani è stato stilato un documento presentato alla Regione Campania e tramite la Federazione nazionale dell'Ordine dei medici ai Ministri competenti: la cosa sembra stia avendo un risvolto favorevole».

