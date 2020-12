Interventi e visite, Moscati a rilento ok gli altri ospedali

IL CASO

Antonello Plati

Mentre l'Asl di Avellino, con il Frangipane di Ariano Irpino, ha ripreso da due settimane tutte le attività ambulatoriali e i ricoveri programmati, l'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino procede a singhiozzo. Nessuna comunicazione ufficiale da Contrada Amoretta dopo lo stop di ottobre, quello sì annunciato con una nota, alle visite specialistiche e agli interventi chirurgici concordati tra medico e paziente.

Due mesi fa, era stato il presidente della Regione Vincenzo De Luca a imporre ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere la «sospensione temporanea delle attività ambulatoriali e di elezione programmata, anche attraverso accorpamenti e processi di razionalizzazione che vedono interessate le unità operative rientranti nella medesima area funzionale» per consentire l'attivazione dei piani di potenziamento dell'offerta dei posti letto per le persone positive al nuovo coronavirus. Una disposizione, dunque, indirizzata agli ospedali-covid, che nella nostra provincia sono, appunto, il Moscati di Avellino (con l'annesso plesso Landolfi di Solofra) e il Frangipane di Ariano Irpino.

Una ventina di giorni fa, l'Unità di crisi regionale ha autorizzato, «con decorrenza sin da venerdì 11 dicembre, la ripresa delle attività di ricovero e ambulatoriali presso le strutture pubbliche, le strutture private accreditate e gli ospedali classificati del servizio sanitario regionale, incluse le attività erogate in regime libero professionale». Inoltre, ha invitato le Aziende a «mantenere operative, fino a nuove disposizioni, le aree temporanee già costituite e strutturalmente dedicate ai pazienti Covid, per far fronte ad eventuali nuove fasi epidemiche».

Se dall'Asl confermano di aver seguito alla lettera quanto disposto da Palazzo Santa Lucia - «Sono stati riattivati tutti gli ambulatori e sono ripresi i ricoveri programmati» - dal Moscati fanno sapere che «l'attività in elezione sta riprendendo gradualmente» senza però specificare quali visite è possibile prenotare attraverso il Cup e quali interventi chirurgici (oltre a quelli di emergenza, mai sospesi) si stanno eseguendo in questi giorni. Intanto, il lungo stop (che segue quello della prima fase dell'emergenza, tra marzo e maggio) ha dilatato i tempi, già biblici per alcune prestazioni, delle liste di attesa. Anche in questo caso, però, massimo riserbo. Infatti, l'Azienda ospedaliera Moscati, con buona pace della trasparenza amministrativa, non aggiorna le informazioni sui tempi di attesa da oltre un anno, ovvero da novembre 2019 (va molto meglio all'Asl, che però è ferma a ottobre di quest'anno). Da un problema all'altro. Il segretario generale della Uil Fpl, Gaetano Venezia, con il confederale, Luigi Simeone, scrive a De Luca e al consigliere regionale Enzo Alaia (in qualità di presidente della Commissione Sanità) per chiedere la stabilizzazione dei precari che lavorano negli ospedali irpini.

«Negli ultimi 15 anni - ricorda Venezia - a causa del blocco delle assunzioni, per poter garantire i livelli minimi di assistenza s'è fatto massiccio ricorso alle prestazioni d'opera attraverso cooperative di servizi. Di conseguenza, un cospicuo numero di lavoratori, sebbene dipendenti di cooperative, presta da anni a tutti gli effetti servizio contribuendo in maniera significativa al raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). In particolar modo, durante la pandemia da coronavirus, ancora in atto, questi lavoratori sono stati in prima linea accanto ai colleghi strutturati, pagando un prezzo elevato in termini di contagio, senza, però, mai tirarsi indietro. La normativa vigente in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari ha consentito ad una folta schiera di partecipare a procedure concorsuali riservate che hanno consentito loro di concretizzare il giusto diritto a un lavoro stabile. Detta normativa, purtroppo, è poco chiara in materia di lavori atipici e l'interpretazione corrente ha concesso la stabilizzazione alle partite Iva ed ai lavoratori a progetto, lasciando fuori lavoratori somministrati e lavoratori delle cooperative di servizi».

Quindi «occorre farsi carico anche di questi lavoratori che sono impiegati nelle corsie ospedaliere, nell'assistenza diretta agli ammalati. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, che si è pronunciato a favore dei lavoratori in specifiche vertenze, pur se non ancora in maniera definitiva».

