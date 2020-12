Intitolato all'agente Manfra il centro sociale di Candida

L'INIZIATIVA

Il nuovo centro sociale di Candida sarà intitolato a Giuseppe Manfra, il 41enne poliziotto e consigliere comunale del paese deceduto a causa del Covid-19. Ad annunciare la decisione il sindaco Fausto Picone, che vantava un'amicizia autentica con il compianto agente della Polstrada di Avellino. Il dolore è ancora forte, e non solo nella comunità di Candida. E' l'intera Irpinia a piangere Giuseppe Manfra. Il provvedimento è stato comunicato nel corso dell'ultima seduta consiliare dell'anno, che si è tenuta l'altro ieri (in assemblea entra Alfonso Vega, primo dei non eletti).

«E' stato il primo consiglio dopo la dipartita di Giuseppe dice il sindaco Picone - Mi è sembrato doveroso comunicare ai consiglieri e alla cittadinanza la volontà mia personale e della giunta di intitolare al nostro amato amico il centro sociale che è in via di ultimazione».

Ora saranno attivate tutte le procedure consequenziali per completare l'iter. «Non essendo trascorsi i dieci anni dalla morte, come previsto dalla legge, dobbiamo chiedere l'autorizzazione alla Prefettura per ottenere il semaforo verde», sottolinea il primo cittadino. Che spiega anche la ratio alla base della scelta.

«Il centro sociale rappresenta pienamente ciò che è stato Giuseppe, quanto ha fatto per Candida attraverso la sua attività politica, amministrativa, sociale, e non solo da consigliere comunale, ma anche da volontario e da rappresentante di primo piano della pro loco».

Il centro sociale dovrebbe essere completato nel giro di poco tempo. I lavori stanno rispettando il cronoprogramma previsto dall'amministrazione comunale di Candida. Ormai si è in dirittura d'arrivo. «Ci apprestiamo a inaugurare da qui a qualche mese la struttura», fa sapere il sindaco Picone, che ha premuto sull'acceleratore per arrivare alla realizzazione del progetto. La scelta di intitolare il centro a Giuseppe è l'ulteriore dimostrazione del fatto che il 41enne fosse un punto di riferimento sia per gli amministratori, sia per la comunità. La sua scomparsa ha travolto il paese, che ha sperato fino all'ultimo in una guarigione. Quello di Giuseppe è stato un vero e proprio calvario in ospedale. Dopo settimane di ricovero il suo cuore ha cessato di battere, nonostante tutti gli sforzi da parte del personale dell'ospedale Moscati di Avellino. I messaggi di cordoglio sono stati numerosi. E sono arrivati da mezza Italia. Giuseppe era conosciuto un po' ovunque, anche grazie al suo lavoro di agente della Polizia Stradale. I colleghi lo hanno accompagnato nell'ultimo viaggio. Ai funerali erano presenti, tra gli altri, il prefetto Paola Spena, il questore Maurizio Terrazzi, il capo compartimento della Polstrada di Campania e Basilicata, Giuseppe Beatrice, il dirigente della Polizia Stradale irpina, Alfredo Petriccione, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa e il presidente dell'Ordine dei Medici, Francesco Sellitto.

g.g.

