L'IMPASSE

Passa tra feroci polemiche il nuovo regolamento del bike sharing, indispensabile per mettere concretamente gli avellinesi in sella alle bici elettriche già pronte tra via De Concilij e Viale Italia. Intanto, il Comune sborserà altri 70.000 euro per la manutenzione dei bus, questi sì immobili da 15 anni, della Metropolitana leggera. Succede nel giorno in cui il Consiglio comunale si infiamma sulla mobilità sostenibile e l'amministrazione Festa finisce sotto il tiro incrociato delle opposizioni.

LO SCONTRO

Lunga e travagliata la gestazione del regolamento per l'utilizzo delle biciclette ancorate alle due ciclostazioni già allestite al centro. Dopo 5 ore di discussione, l'assise cittadina dice sì, con i 17 voti della sola maggioranza, astenuto di Sapio, e il sì di Carmine Montanile, alla pratica illustrata dall'assessore alle Politiche Giovanili, Stefano Luongo. Per l'esponente dell'esecutivo, si tratta di una misura che avvia «un piano di mobilità sostenibile in città, complementare al trasporto locale e alternativo a quello privato, per la promozione della cultura della bicicletta». La compagine festiana boccia tutti gli emendamenti dell'opposizione, decine solo quelli del capogruppo di «Laboratorio Avellino», Nicola Giordano. Supera pure l'annunciata pregiudiziale del capogruppo di «La Svolta», Dino Preziosi, sull'illegittimità del parere favorevole fornito dalla commissione Trasparenza, reputata fondata dal segretario, Vincenzo Lissa. Il servizio funzionerà così: un costo di cinquanta centesimi l'ora, previa registrazione tramite web app mobile o acquisto di una tessera elettronica ricaricabile. Dalle 8 alle 22, da novembre ad aprile e dalle 8 alle 24, da maggio ad ottobre. Molteplici i limiti denunciati dalle opposizioni. Nicola Giordano non usa giri di parole: «Ciclostazioni collocate a caso, come la città cominciasse a via de Concilij se i finisse a via Perrottelli, mentre il trasporto pubblico è localizzato da tutt'altre. Una serie di dati sensibili denuncia affidati ad una società, «Logis srl», che non ha ottenuto alcun affidamento dal Comune». E qui l'affondo si fa più esplicito. Giordano, infatti, aveva proposto di affidarne la gestione ad Acs e di prevedere l'iscrizione sul sito del Comune. Ma i festiani dicono no. «Volevate farci votare un regolamento o un appalto di servizi in concessione? attacca - Se è così abbiate il coraggio di dirlo». Nel dibattito, è la gestione della mobilità cittadina dell'amministrazione Festa a finire sotto accusa: «Poche biciclette al centro non sono una rivoluzione o un vantaggio per chi viene da fuori o dalla periferia. Intanto, abbiamo un numero di sforamenti impressionante e nessuno dice una parola». Obiezioni simili da Amalio Santoro, capogruppo di «SiPuò»: «Ci si riempie la bocca con l'attenzione alle periferie, e poi si stabiliscono le ciclostazioni e il servizio solo nel Salotto buono». Durissimo Dino Preziosi («La Svolta»): «E' venuta del tutto meno tutta l'attività di interscambio. Così nessuno può pensare che si ridurrà in alcun modo l'inquinamento. Quando finirà il Covid, ad Avellino dovremo girare con le mascherine per il Pm 10 e le nano particelle».

LA MOBILITÀ

Nel frattempo, riecco la Metropolitana leggera. Aspettando che entri in esercizio, dopo la stipula di un apposito protocollo di intesa tra il Comune di Avellino e l'Air che si occuperà della sua gestione, Piazza del Popolo continua a sborsare risorse. Proprio «in attuazione di quanto previsto dal predetto protocollo d'intesa si legge nel provvedimento del dirigente Luigi Cicalese - l'amministrazione deve provvedere, anche in considerazione di quanto rappresentato dal Ministero, con proprio fondi alle attività manutentive dei filobus finalizzare alla loro messa in esercizio». Di qui lo stanziamento di altri 70.000 euro per un'infrastruttura progettata 20 anni fa e non ancora pronta. Anche sull'affidamento della gestione all'Air, però, l'opposizione va all'attacco. «Vi avviate ad affidare la gestione in maniera diretta e senza passare per il Consiglio comunale. tuona Dino Preziosi Si tratta di un fatto di una gravità senza precedenti.

m.s.

