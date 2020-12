La Filt Cgil torna all'attacco sul capolinea dello stadio

LA VERTENZA

Alessandro Calabrese

Premi di risultato per alcune figure aziendali non specificate, delle quali si vuole contezza su importo e destinatari, armonizzazione della busta paga come previsto dall'accordo regionale del 2011, riconoscimento dell'indennità chilometrica per il personale del deposito di Flumeri per il periodo di chiusura dell'impianto e definizione di procedure certe per l'assegnazione di mansioni, turni di lavoro, turni macchine, congedi e comandi fuori residenza. La Filt-Cgil chiede conto all'Air Mobilità srl su una serie di questioni inevase che, secondo il sindacato di categoria e i suoi rappresentanti interni all'azienda, l'amministratore unico della società, Alberto De Sio, non avrebbe chiarito nel corso dell'ultima riunione svolta. Da qui l'invio di una nota al prefetto di Avellino, Paola Spena, per la convocazione urgente delle parti, teso ad un incontro-procedura di raffreddamento. Tradotto fuori dal linguaggio tecnico: senza un riscontro positivo alle richieste effettuate, c'è il serio rischio che la controversia innescatasi tra personale e azienda dallo stato di agitazione possa passare ad uno sciopero di 4 ore. Il che vorrebbe dire disagi di non poco conto nel trasporto pubblico locale e, quindi, nella mobilità urbana ed extraurbana. Nella missiva inviata, e firmata dalle Rsu Dello Russo, Gallo, Lepore, Picariello e Piciocchi, il rappresentante provinciale di Governo viene messo a conoscenza dell'avvio della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, conseguenza della chiusura negativa del verbale sindacale dello scorso 22 dicembre viste le risposte non esaustive ricevute. Insomma, se non si arriverà ad una mediazione lo scontro sarà inevitabile. In via informale, dalla Prefettura avrebbero fatto sapere che una prima data utile al confronto potrebbe essere il 4 gennaio prossimo. Ma la convocazione non è stata ancora formalmente ufficializzata. Alle questioni sollevate e riguardanti problematiche soprattutto interne, però, la stessa Filt aggiunge un'altra serie di situazioni che ancora attendono soluzioni definite. Questa volta si tratta di disagi già segnalati nei mesi scorsi che non hanno trovato risposte concrete e coinvolgono anche l'utenza. Si va dalla mancanza di un box per i dipendenti a piazzale degli Irpini alla richiesta di installazione new jersey e regolamentazione del traffico veicolare nello stesso capolinea. Senza dimenticare le criticità a più riprese evidenziate alla fermata di piazza Macello, i servizi igienici non utilizzabili a causa della mancanza di elettricità al terminal di via Fariello e l'assenza di segnaletica presso il deposito di Pianodardine. Oltre alle difficoltà riscontrate ad Airola: promiscuità del deposito, mancanza di accesso ai comandi per il riscaldamento ed elettricità e varie problematiche inerenti la sicurezza. A tutto ciò va aggiunto come non siano state ancora montate delle pensiline per l'attesa dei passeggeri ad entrambi i capolinea, la mancanza dei bagni per gli utenti a via Fariello e la fatiscenza di quelli pubblici sul piazzale dello stadio, prima utilizzati durante lo svolgimento del mercato bisettimanale. Qui, in base agli accordi verbali tra il sindaco di Avellino Gianluca Festa e lo stesso De Sio, Comune e Air Mobilità si erano divisi i compiti per rendere il nuovo capolinea voluto proprio dal primo cittadino un minimo più accogliente. Successivamente, nero su bianco, nell'ambito di un'intesa più complessiva tra Palazzo di Città e l'azienda di trasporti, la giunta comunale aveva concesso gratuitamente anche i locali della biglietteria del Palazzetto dello Sport per la vendita dei titoli di viaggio e l'autorizzazione all'istallazione di un box da adibire a sala per il personale viaggiante. Ma niente di tutto questo è avvenuto e così autisti e utenti sono costretti ancora a condizioni primitive. Sullo sfondo c'è anche la riorganizzazione del rientro in classe. Operazione che necessiterà di una rimodulazione del programma di servizio per l'aggiunta di nuove corse, ma che vede gli autisti ancora all'oscuro di tutto. Per questo oggi, insieme ai segretari generali e della scuola di Cgil Cisl e Uil, dovrebbero partecipare al tavolo con il prefetto anche quelli dei trasporti.

