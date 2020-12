Pino Bartoli

Tra le scelte fatte dai nostri politici dallo scoppio della pandemia ad oggi forse la più appropriata per le indicazioni che ne deriveranno è quella di non rendere la vaccinazione obbligatoria. Chissà se è stata voluta o è arrivata per caso. Un'adesione massiccia alla campagna vaccinale oltre ad essere in definitiva un vantaggio per la collettività ci farà capire finalmente se questa è una nazione orgogliosa di essere un consesso di individui solidali che condivide cultura e lingua nel rispetto delle diversità e delle minoranze come è avvenuto nel primo lockdown o, piuttosto, una semplice espressione geografica popolata da chi pensa solo e soltanto al proprio interesse chiedendo, per il proprio comportamento, consensi e giustificazioni e defilandosi con dichiarazioni irrispettose ma comunque pronti a godere dei vantaggi per i quali non si sono impegnati. Non so se il vaccino porterà i risultati in cui tutti speriamo ma, per il semplice fatto che c'è chi ci crede e chi decide di farselo inoculare pur conservando dubbi e paure sulla nuova medicina, nessuno è autorizzato a mettersi di traverso. Più del farmaco gli scettici avrebbero dovuto diffidare e farsi sentire con chi, piuttosto che ottenere risultati, si è preoccupato esclusivamente delle elezioni prossime venture, facendosi bello aprendo discoteche e impianti di risalita. Alla verbosità pelosa di medici negazionisti e politici in cerca di visibilità propongo di prendere esempio da un leader, purtroppo non di questo Paese, che si è mostrato partecipe ed emotivamente colpito per il lutto del proprio popolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA