Solofra, stanza degli abbracci nella residenza per anziani

IL PROGETTO

Antonella Palma

Una stanza degli abbracci anche nella Casa di riposo per anziani Fabrizio Guarino di Solofra. L'iniziativa è promossa dal Consorzio dei servizi sociali A5 con il direttore Carmine De Blasio: l'obiettivo è quello di a ridurre gli effetti della solitudine assicurando agli anziani la vicinanza dei propri familiari. I parenti, dunque, potranno abbracciarsi restando, però, separati da un telo di plastica per ridurre a zero il rischio di trasmissione del nuovo coronavirus nel far visita ai propri cari.

«Il Consorzio A5 - spiega De Blasio - è stato il primo in Campania a fare una cosa del genere. Un gesto di umanità e di civiltà prosegue il direttore del Consorzio per far sentire meno soli i nostri anziani, che sono quelle persone che, più di tutti gli altri, stanno pagando il prezzo più alto in questa tragedia dovuta al Covid 19».

Una soluzione che era stata già adottata qualche settimana fa presso le Rsa (residenze sanitarie per anziani) del Nord Italia per favorire un contatto ravvicinato tra famigliari e anziani ospiti delle strutture socio sanitarie: «Così il Consorzio A5 non ha perso tempo e si è organizzato in modo da garantire anche ai circa 200 anziani ospiti delle 4 strutture socioassistenziali presenti sul proprio territorio». Attraverso la Stanza degli abbracci sarà possibile, in sicurezza, tenersi per mano e abbracciarsi con i propri cari: «Almeno in questo periodo di festività, le persone possano abbracciare i propri cari e farci due chiacchiere abbattendo le distanze delle videochiamate».

Il sindaco di Solofra, Michele Vignola, e l'assessore Alba Maffei, esprimono la propria soddisfazione per l'iniziativa del Consorzio:

«L'idea dicono - è all'avanguardia e consente ai nostri anziani di ricevere l'affetto dei propri cari anche in un momento così difficile. Il Comune ha subito accolto la proposta del Consorzio attivando una sinergia nell'interesse degli anziani e delle fasce più deboli del territorio». La struttura assicura condizioni di sicurezza per salvaguardare la salute degli ospiti della casa riposo di Solofra. La stanza degli abbracci è un piccolo, semplice ma essenziale gesto di umanità e di solidarietà verso le persone che più di tutti sono state e sono esposte alle conseguenze drammatiche di questo terribile virus. Insieme alla costante e quotidiana preoccupazione di salvaguardare la propria salute la tristezza dovuta alla lontananza dai propri affetti familiari, dai parenti che soprattutto nel periodo delle festività natalizie sono soliti fare visita.

L'iniziativa si svolgerà nelle festività e interesserà le strutture socioassistenziali per anziani presenti sul territorio dell'Ambito A5. Si tratta di quattro strutture presenti nei comuni di Parolise, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e, appunto, Solofra che ospitano attualmente circa 200 cittadini anziani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA