Virus, 22 positivi su 422 tamponi Indice al 5 per cento

IL BILANCIO

Gianluca Galasso

Il contagio tira ancora il freno in Irpinia. Sono 22 i nuovi casi di Covid-19 scovati, su 422 tamponi processati. Numeri di positivi che continuano ad essere bassi, ma camminano di pari passo ai test eseguiti e analizzati che sono notevolmente ridotti rispetto a quelli delle scorse settimane.

L'indice di positività si attesta al 5,2%, quasi due punti percentuali in più delle 24 ore precedenti quando i tamponi erano stati appena 118. Ma comunque la quota è di gran lunga inferiore al dato regionale che è del 9,12%. Nel dettaglio, i 22 contagi comunicati ieri nel bollettino dell'Azienda sanitaria fanno riferimento a 3 persone residenti ad Ariano Irpino, 5 ad Avellino, 1 a Candida, 2 a Mirabella Eclano, 1 a Montefalcione, 1 a Montella, 1 a Montoro, 1 a Mugnano del Cardinale, 2 a Nusco, 1 a Pietrastornina, 1 a Rocca San Felice, 1 a Santa Paolina, 1 a Solofra, 1 a Villamaina. Non solo contagi, cresce la pattuglia di cittadini che hanno archiviato la pratica Coronavirus. Ad annunciarlo sono i sindaci. «Registriamo un nuovo caso di positività al Covid-19 e la guarigione di due nostri concittadini. A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunità e l'augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile», dice la fascia tricolore di Montoro, Girolamo Giaquinto. Il collega di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, informa la comunità locale della fine dell'incubo per altri tre residenti. Anche il primo cittadino di Santa Paolina, Rino Ricciardelli, riferisce «un'altra buona notizia per la comunità sul versante Covid: un altro concittadino, risultato positivo tempo fa, si è negativizzato. Gradualmente, con attenzione, con scrupolo e rispettando le prescrizioni, ne verremo fuori».

La nuova guarigione a Santa Paolina si aggiunge alle tre di qualche giorno fa. Con i 22 positivi ufficializzati ieri dall'Asl, il bilancio della seconda ondata, con guariti e decessi, riporta complessivamente 8.709 casi in provincia. Questa la situazione Comune per Comune: Avellino (1.175 contagi totali), Montoro (518), Avella (338), Mercogliano (280), Ariano Irpino (256), Monteforte Irpino (246), Mirabella Eclano (220), Cervinara (219), Atripalda (197), Solofra (189), Baiano (170), Grottaminarda (152), Lauro (151), Mugnano del Cardinale (141), Sperone (117), Montella (110), Altavilla Irpina (99), Montemiletto (96), Pratola Serra (94), Quindici (93), Gesualdo (92), Lioni (91), San Martino Valle Caudina (87), Forino (86), Rotondi (79), Volturara Irpina (79), Serino (78), Sirignano (77), Frigento (75), Nusco (74), Roccabascerana (69), Aiello del Sabato (64), Domicella (64), Fontanarosa (61), Serino (60), Sant'Angelo dei Lombardi (60), Ospedaletto d'Alpinolo (60), San Potito Ultra (59), Moschiano (58), Pago Vallo Lauro (58), Bonito (57), Marzano di Nola (56), Sturno (55), Vallata (54), San Michele di Serino (52), Flumeri (50), Capriglia Irpina (50), Venticano (47), Manocalzati (45), Cesinali (43), Grottolella (41), Montefalcione (40), Prata Principato Ultra (37), Contrada (36), Santa Paolina (36), Taurano (35), Candida (35), Savignano Irpino (33), Santa Lucia di Serino (33), Santo Stefano del Sole (33), Montemarano (31).

E ancora:, Summonte (30), Montecalvo Irpino (29), San Sossio Baronia (29), Montefredane (28), Calitri (28), Taurasi (28), Chiusano San Domenico (28), Casalbore (27), Quadrelle (27), Bisaccia (27), Melito Irpino (26), Pietrastornina (26), Carife (25), Caposele (25), Scampitella (24), Villamaina (24), Salza Irpina (23), San Nicola Baronia (23), Montefusco (23), Bagnoli Irpino (22), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Cassano Irpino (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), Sorbo Serpico (17), Aquilonia (17), Zungoli (16), Villanova del Battista (15), Torre le Nocelle (15), Castelfranci (14), Vallesaccarda (14), Lapio (13), Castel Baronia (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Calabritto (11),

Infine ci sono Paternopoli (10), Parolise (9), Senerchia (9), Castelvetere sul Calore (8), Conza della Campania (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Teora (6), Rocca San Felice (6), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (4), Luogosano (4), Sant'Angelo all'Esca (3), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).

