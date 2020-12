BUONALBERGO

Luigi Patierno

L'ultima seduta dell'anno del consiglio comunale di Buonalbergo si apre con la presa d'atto delle dimissioni del consigliere Salvatore Faiello, seguita dalla mancata surroga per esaurimento dei candidati della lista «la Svolta 2016». Dimissioni motivate come si legge nella nota «dal venir meno del rapporto di fiducia con l'ente, per non aver avuto occasione di svolgere le proprie mansioni nell'interesse del comune e per non aver ricevuto deleghe».

«Il compito del consigliere- ribatte il sindaco Michelantonio Panarese - è quello di indirizzo e di controllo. Non abbiamo ricevuto da Faiello nessuna proposta e gli atti sono a disposizione di tutti, quindi chiunque può prenderne atto. Le deleghe vanno conferite ai consiglieri in base a un rapporto di fiducia».

Le dimissioni di Faiello fanno seguito a quelle di Enrico Pirone e alla mancata surroga dei consiglieri De Gregorio e Leone.

Tra i punti all'ordine del giorno anche la ricognizione delle partecipazioni pubbliche, tra cui quella con l'Alto Calore. «Finalmente - spiega il sindaco - nel 2021 avremo un finanziamento di circa un milione da parte della Regione, per il miglioramento della rete idrica. Il finanziamento ci permetterà di completare la rete e migliorare i tratti obsoleti». Approvato il piano economico finanziario 2020 relativo alla Tari. Il primo cittadino fa presente che il piano è analogo al 2019 ma ha subito un incremento di seimila euro, dipese dal Covid e da problematiche legate al conferimento dei rifiuti per la chiusura di alcuni impianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA