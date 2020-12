Bus urbani e parcheggi: ci pensa Trotta anche nel 2021

Trotta fa 5. Quinto anno a Benevento per la ditta romana che dal febbraio 2017 gestisce il trasporto pubblico locale e la sosta a pagamento. Il dirigente del settore Mobilità del Comune Maurizio Perlingieri ha firmato ieri la determina di affidamento dei due servizi anche per tutto il 2021.

Ampiamente superato il termine triennale stabilito dal contratto siglato nella primavera del 2017, all'esito di una procedura concorsuale aperta varata in tutta fretta da Palazzo Mosti per salvare ciò che restava della ormai fallita Amts. Decine di lavoratori in strada e bus fermi in deposito, questa la prospettiva più concreta, ricordata di recente dal sindaco Mastella, qualora non si fosse rinvenuto un nuovo vettore. Inevitabile l'apertura ai privati con l'unica candidatura della società capitolina guidata da Mauro Trotta, aggiudicatasi l'appalto fino al 31 dicembre 2019. Il Comune procedette quindi alla proroga di 12 mesi scaduta in queste ore, di qui l'ulteriore prolungamento temporale che decorrerà a dicembre 2021. Nell'atto di estensione del contratto il funzionario municipale motiva la scelta con il protrarsi della gara regionale per l'individuazione del gestore unico di bacino (Benevento - Avellino) e con la impossibilità di mettere a gara anche i servizi di sosta a pagamento e scuolabus «già contrattualizzati a Trotta per l'anno 2021».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA