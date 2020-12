CASTELPOTO

Giovanna Di Notte

Alberto Ferrone è fuori dal consiglio comunale: a carico del consigliere d'opposizione è stata riscontrata una pendenza tributaria nei confronti dell'ente sannita. La questione era sorta già durante l'insediamento dello scorso 10 ottobre, quando all'unanimità non era stata votata la convalida del consigliere eletto a settembre scorso. Per l'amministrazione comunale, guidata da Vito Fusco (nella foto), la decadenza del consigliere di minoranza eletto a settembre scorso, rappresenta un atto sofferto ed eseguito «con grande rammarico». «A seguito delle scorse consultazioni elettorali ha dichiarato il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Tedino erano stati avviati gli accertamenti da parte degli uffici comunali per verificare la pendenza di posizioni debitorie. Pendenze sottolinea Tedino evidenziate nei confronti del consigliere Ferrone e di altri due consiglieri neoeletti. Mentre gli altri due consiglieri hanno regolarizzato la situazione debitoria, Ferrone non ha fatto pervenire alcun riscontro».

Durante il consiglio comunale che si è svolto ieri, Tedino ha dichiarato: «Approfondendo la questione dal punto di vista tecnico, agli uffici comunali non sono emersi elementi per consentire una valutazione diversa da quella iniziale. Da questi ultimi è emerso che più volte il Comune ha sollecitato il pagamento senza che il consigliere abbia mai contestato né fatto valere le sue ragioni. Viste le note dell'ufficio tecnico in cui si attesta la presenza del debito - conclude - permane la causa di incompatibilità, non rimossa entro i termini stabiliti dalla legge».

