Gestione riscossione, l'Anac «promuove» Palazzo Mosti

I TRIBUTI

Gianni De Blasio

L'estensione di incarico alla Soget anche oltre la data di espletamento della gara aggiudicata alla Andreani non presenta vizi di illegittimità, pertanto il procedimento a carico del Comune di Benevento è stato archiviato. Questa, la conclusione cui è pervenuto Umberto Reale, dirigente dell'Ufficio Vigilanza centrali di committenza e concessioni di servizi dell'Anac, recependo le spiegazioni addotte dall'avvocato Andrea Abbamonte, a fronte della segnalazione effettuata da Sabato Sessa e delle comunicazioni successivamente inoltrate dalla commissione straordinaria di liquidazione. Oggetto della disputa, la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate, servizi per i quali si era avuta un'estensione di incarico al concessionario in scadenza, la Soget appunto. L'approvazione delle relative liste di carico si diceva nella segnalazione c'era stata quando il contratto in essere era già scaduto ed era stata persino aggiudicata la successiva gara alla ditta subentrante, la Andreani Tributi. Prestazioni aggiuntive affidate in sanatoria alla Soget, con una presunta violazione delle regole sulla concorrenza. Dopodiché, era l'Osl ad evidenziare all'Anac, che la suddetta approvazione delle liste di carico mirava a regolarizzare un affidamento disposto dal Comune, invece che dalla stessa commissione. Che, peraltro, si era rifiutata di procedere ad un'approvazione postuma. Secondo l'Osl, la gestione dell'indebitamento pregresso sino al 31 dicembre 2016, era di propria competenza. Il Comune tuttavia, ha avuto modo di chiarire che, nel contratto stipulato con la Soget, era previsto che tutte le partite creditorie in capo a tale società, rimangono di competenza del concessionario sino alla riscossione o comunicazione di inesigibilità. Oltretutto, c'era un precedente, antecedente al 7 agosto 2018, in cui l'Osl aveva approvato la lista di carico dell'Icp 2015 e 2016 confermando la riscossione in capo al concessionario Soget. Un orientamento diverso avrebbe potuto ingenerare un contenzioso con la concessionaria che, legittimamente, avrebbe proceduto ad un'azione per risarcimento del danno da mancato guadagno, anche in considerazione del fatto che aveva onorato, nel corso del regime di prorogatio, i patti e le condizioni del contratto stesso, non da ultimo, con il pagamento del minimo garantito del primo semestre 2018. Il Comune di Benevento, quindi, ha avuto buon gioco nell'evidenziare che, contrariamente a quanto riportato nell'esposto, non si era avuto alcun affidamento ulteriore alla Soget, limitandosi a rispettare la pertinenza dei ruoli 2009/2014 ed evitandone la prescrizione. Tesi riconosciuta dall'Anac, che ha concluso il procedimento di vigilanza decidendone l'archiviazione.

L'ASSETTO

Attualmente, il servizio è gestito dalla Andreani Tributi di Macerata e lo sarà sino a metà novembre 2023. Il Comune corrisponde al concessionario i seguenti aggi: 7,218% oltre Iva, per il servizio di riscossione ordinaria Icp/Dpa/Tosap; 8,822% oltre Iva, per attività di riscossione su accertamento Icp/Dpa/Tosap; 1,604% oltre Iva per attività riscossione ordinaria Tari; 5,614% oltre Iva per attività di riscossione su sollecito Tares/Tari; 7,218% oltre Iva per attività di riscossione su accertamento per omessi e parziali pagamenti Tarsu/Tares/Tari; 16,040% oltre Iva per incassi effettuati dalla gestione dell'accertamento per omessa dichiarazione/denuncia per i tributi affidati in concessione; 16,040% oltre Iva per incassi per la compartecipazione all'accertamento erariale e contributivo; infine, l'aggio del 9,624% oltre Iva per attività di riscossione coattiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

