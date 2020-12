GUARDIA SANFRAMONDI

È ancora alta l'asticella dello scontro politico a Guardia Sanframondi tra il gruppo di maggioranza «Esserci», del sindaco Raffaele Di Lonardo, e l'opposizione di «Guardia sei tu», guidata da Gabriele Sebastianelli. Motivo del contendere i danni provocati sul perimetro cittadino, in particolare nell'area cimiteriale, dalle forti raffiche di vento che hanno imperversato anche sulla valle telesina.

Una bordata lanciata, ieri, ancora dalla minoranza. «Un disastro preannunciato? Molto probabilmente sì - si legge in una nota -. La manutenzione, quella ordinaria, tanto pubblicizzata sui social, registra evidentemente qualche falla. Chissà per quale futile motivo la potatura degli alberi lì posizionati è stata dimenticata. Quanto accaduto ne è il risultato. Certo, il vento e la pioggia sono stati insistenti e violenti, ma forse una corretta manutenzione avrebbe evitato tale scempio».

La replica del primo cittadino non si è fatta attendere. «Si tratta di eventi imprevedibili nella forma in cui si sono manifestati, ahimè non riconducibili all'operato dell'amministrazione, che è attiva tra l'altro da soli 3 mesi - ha spiegato Di Lonardo -. Le piogge e le raffiche di vento hanno provocato lo sradicamento di uno storico cipresso posto lungo il viale principale del cimitero, provocando danni ad alcune tombe sottostanti. Immediati gli interventi dell'ufficio tecnico, unitamente al comando di polizia municipale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Sono state, peraltro, interessate la comunità montana e la protezione civile regionale per verificare lo stato di vita degli alberi». Intanto il cimitero rimarrà chiuso «fino a nuova ordinanza».

