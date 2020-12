I Comuni, le iniziative

IN PROVINCIA

Giovanna Di Notte

«Con la speranza di lasciare un anno cattivissimo alle spalle invito i miei concittadini a restare a casa, in famiglia, e a continuare ad avere l'atteggiamento responsabile dimostrato a Natale»: è l'appello lanciato dal sindaco di Montesarchio, Franco Damiano, che in vista del Capodanno ha comunicato che verranno intensificati i controlli. «L'ordinanza è chiara e le forze dell'ordine vigileranno su tutto il territorio anche attraverso l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza attivate di recente. In questa fase continua Damiano - non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Durante queste festività gran parte della cittadinanza ha risposto con sensibilità e correttezza, ora dobbiamo continuare con questo atteggiamento per evitare il disastro». Intanto, Damiano annuncia che Montesarchio è già pronta per sensibilizzare la popolazione al vaccino anti-Covid: «Per le vaccinazioni dichiara noi faremo la nostra parte. Metteremo in atto una serie di iniziative per invitare le persone a vaccinarsi, bisogna responsabilizzare i cittadini e per farlo credo sia fondamentale lavorare in sinergia tra i vari livelli istituzionali: ognuno deve fare la sua parte, dobbiamo agire in maniera unita e compatta collaborando con tutto il sistema sanitario».

Momenti complicati per la comunità di Airola dove qualche settimana fa sono risultati positivi ben 11 dipendenti comunali, di cui 3 ancora ricoverati all'ospedale «San Pio» di Benevento. Per questo motivo il sindaco ha deciso di chiudere al pubblico gli uffici dell'ente. «Gli uffici - annuncia Michele Napoletano resteranno chiusi fino a data da definirsi, in questo momento la priorità è la sicurezza. In questi giorni gli uffici sono in affanno ma, anche se in pochi, stiamo facendo l'indispensabile per garantire i servizi più urgenti alla cittadinanza». Ieri, ad Airola, si sono registrati 4 nuovi positivi. Contagi in aumento anche nella vicina Bucciano dove l'ente ha annunciato che, dopo una breve tregua, la curva epidemiologica continua a salire registrando 6 nuovi casi che, aggiunti ai 9 già confermati, fanno salire il numero totale dei positivi a 15. Intanto a Paduli l'amministrazione comunale guidata da Domenico Vessichelli ha deciso di effettuare uno screening sanitario, su base volontaria, a favore delle persone più esposte al rischio di contrarre il virus e alla popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'ente comunicherà le modalità per partecipare all'iniziativa che si svolgerà il 5 gennaio.

