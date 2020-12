Il caso, l'inchiesta

L'ITER

Enrico Marra

Irregolarità nei concorsi per accedere alle forze dell'ordine, sono necessarie ulteriori indagini per una ventina di indagati. Il sostituto procuratore Francesco Sansobrino ha chiesto al Gip Vincenzo Landolfi una proroga di 6 mesi. «La notizia di reato necessita di ulteriore approfondimento investigativo» afferma il magistrato. La proroga delle indagini fa seguito alla decisione di fissare il processo con il rito immediato per 5 indagati destinatari di arresti in carcere ed ai domiciliari e la conclusione delle indagini per altri 3 alle prese con obblighi di firma o sospensioni dal servizio. Il sostituto procuratore nella sua richiesta ricorda che ai primi di gennaio scade il termine delle indagini per alcuni degli indagati e chiede la proroga anche per prendere in visione gli esiti dell'attività investigativa che sta svolgendo la Guarda di Finanza. Per lo più si tratta di candidati e familiari venuti in possesso delle «pennette» contenenti i quiz oggetto delle prove di uno dei concorsi, e le relative soluzioni. Pennette costate agli acquirenti dai 2000 ai 2500 euro.

Nella lista di coloro su cui sono necessari ulteriori indagini figura anche il consigliere comunale Angelo Feleppa, funzionario dei vigili del fuoco. Nei suoi confronti sin dal primo momento è stato contestato il peculato per aver accompagnato un collega con l'auto di servizio a Napoli e la rivelazione di segreti d'ufficio avendo suggerito i negozi per la riproduzione delle pennette. Feleppa fu interrogato dalla Finanza ed ebbe a dichiarare: «Ho fornito elementi utili a chiarire la mia posizione sia sugli atti fondamentali dell'inchiesta sia sull'ipotesi di peculato. Rispetto a questo ultimo punto, considerata anche la mia posizione di funzionario dei vigili del fuoco di lungo corso, ho ritenuto chiarire agli inquirenti che la richiesta di utilizzo dell'auto di servizio è stata avanzata da terze persone e non dal sottoscritto».

L'UDIENZA

In questo procedimento ci sarà il rito immediato con udienza fissata per il 2 marzo, per il viceprefetto Claudio Balletta, 65 anni, di Roma, dirigente presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, ancora in carcere, Antonio De Matteo, 68 anni di Benevento già funzionario dei vigili del fuoco, Giuseppe Sparaneo, 51 anni, di Benevento funzionario dei vigili del fuoco, Antonio Laverde, 44 anni, residente a Fonte Nuova (Roma), maresciallo della Finanza in servizio al Comando generale, e Vito Russo 40 anni, di Benevento, carabiniere in forza a Roma, tutti ai domiciliari. La Procura ha inoltre deciso la chiusura delle indagini per altri 3 indagati: Eduardo Zolli 66 anni, di Apollosa, per il quale era stato stabilito l'obbligo di dimora, Alessandro Filippo Lupo 56 anni, di Treviso e Gianluca Galliano 45 anni, nato a Benevento, ma residente ad Ardea, ai quali il gip Vincenzo Landolfi aveva applicato la sospensione per 12 mesi dalle funzioni di vigile del fuoco ed agente di polizia. Dopo questi due tronconi la Procura deciderà sul rinvio a giudizio dei beneficiari: i vincitori di alcuni concorsi e i loro familiari che hanno pagato per agevolare il superamento gli esami. Secondo l'accusa Balletta è ritenuto il promotore di una presunta associazione per delinquere con Sparaneo e De Matteo: i tre percepivano denaro per consentire ai concorrenti di superare l'esame. Le somme versate in alcuni casi andavano di 10mila ai 20mila euro. In questi due tronconi del processo sono impegnati gli avvocati Sergio Rando, Gabriele Vescio, Stefano Travaglione, Bruno Naso, Antonio Leone, Gerardo Giorgione, Mauro Iodice, Francesco Golia ed Ester Molinaro.

