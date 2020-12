Investite da un suv al Rione Libertà: paura per due donne

L'INCIDENTE

Antonio N. Colangelo

Momenti di paura presso il Rione Libertà, teatro di un incidente stradale: due donne sono state investite da un suv e trasportate d'urgenza in ospedale, dove tuttora una si trova ricoverata in serie condizioni senza tuttavia essere in pericolo di vita. Stando ad una prima ricostruzione degli eventi, il sinistro si sarebbe verificato in zona San Modesto, all'incrocio tra via De Rienzo e via Salerno, intorno alle 17, quando un Land Rover Freelander, guidato da A.R., 42enne di Napoli, avrebbe travolto due sorelle beneventane, B.P. e B. C., rispettivamente di 70 e 56 anni, che in quel momento si accingevano ad attraversare la strada, rendendo necessario il tempestivo intervento del 118. Una delle due, la più grave, è stata condotta presso il «San Pio» in codice rosso, mentre l'altra è stata trasportata al «Fatebenefratelli», senza riportare ferite preoccupanti. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'impatto, su cui indagano i carabinieri, giunti sul posto per i rilievi del caso, seguiti dagli uomini della polizia municipale, chiamati a gestire il traffico nell'area dello scontro.

Secondo le testimonianze dei presenti, a determinare l'incidente potrebbero essere stati il fondo stradale bagnato e la ridotta visibilità in zona.

I PRECEDENTI

Non è la prima volta che l'incrocio in questione sale agli onori della cronaca per via di incidenti stradali. L'ultimo episodio si era verificato l'11 novembre, quando, a causa del mancato rispetto di una precedenza, entrarono in collisione una Fiat Punto e una Renault Clio, con 4 persone costrette a far ricorso alle cure mediche presso gli ospedali cittadini. In quell'occasione la municipale ribadì, tramite una nota stampa, l'invito ad essere particolarmente prudenti e ligi al rispetto delle regole stradali. Più volte, tra l'altro, i residenti del quartiere hanno chiesto di implementare segnaletica e illuminazione dell'incrocio.

