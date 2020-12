La maggioranza «tiene» via libera al piano Tari

CERRETO SANNITA

Primo banco di prova, ieri sera, per la maggioranza guidata dal sindaco Giovanni Parente nell'aula consiliare di palazzo Sant'Antonio a Cerreto, nel corso del primo consiglio comunale conseguente alla presa di distanza dal gruppo de «La città nuova» arrivata, già da qualche settimana, dall'ormai ex assessore Vincenzo Di Lauro e dall'ex presidente del coordinamento dell'ambito sociale B04 Pierpaolo Parente.

Una crisi rientrata almeno in parte con la nomina nell'esecutivo, da parte della fascia tricolore, di Mauro Parente. Ma la discussione è risultata inevitabilmente influenzata dallo scontro tra il primo cittadino, sostenuto anche dal presidente dell'assemblea Ciro Melotta, e gli stessi consiglieri Parente e Di Lauro nelle dichiarazioni che hanno accompagnato l'apertura dei lavori. Querelle animata in parte dagli interventi dei capigruppo di minoranza rispettivamente de «La svolta» e «Rinnovamenti», Rocco Corvaglia e Francesco Trotta. Una resa dei conti che tuttavia non si è tradotta poi in uno stravolgimento degli equilibri all'interno dell'emiciclo, dove l'esecutivo è riuscito a far passare senza troppi problemi, oltre ai verbali della precedente seduta, la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 e i relativi provvedimenti, e la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dall'ente al 31 dicembre 2019. Parere favorevole anche per l'approvazione del piano finanziario della Tari. Un punto per il quale si è registrata la sola astensione delle 2 opposizioni nell'attesa di arrivare a una definizione puntuale delle tariffe per la tassa comunale sui rifiuti.

