La pandemia, gli scenari

L'ECONOMIA

Paolo Bocchino

Più di trecento saracinesche si sono abbassate nell'anno della pandemia. È il bilancio senz'altro deficitario segnato dal Sannio in due comparti cruciali della propria economia: commercio e ristorazione. Il dato emerge dalla più recente rilevazione periodica del sistema statistico camerale Movimprese, aggiornata al 30 settembre. A pagare il conto più pesante al virus sono stati gli esercenti al dettaglio e all'ingrosso: 259 imprenditori beneventani hanno alzato bandiera bianca tra gennaio e settembre. Una quota considerevole che vale poco meno del 5 per cento del totale delle 6.733 attività operanti in provincia. A queste vanno sommate le 83 imprese del settore ho.re.ca. (hotel - ristoranti - caffetterie) che hanno spento le insegne dall'inizio dell'anno. Anche in questo caso si tratta del 5 per cento circa del totale provinciale (1.772). Le chiusure nel Sannio si sono intensificate nel corso del 2020 passando dalle 21 del primo trimestre alle 64 registrate nel terzo trimestre.

La triplicazione delle serrate dà il senso della crescita esponenziale delle crisi aziendali vissute da grossisti (55 imprese) e dettaglianti (185). Diverso l'andamento nella ristorazione dove le perdite si erano quasi arrestate nel secondo trimestre (9 chiusure) contro le 52 del primo, ma il contatore delle cessazioni ha ripreso a correre nel terzo trimestre con 22 interruzioni. In totale sono 342 le aziende operanti nel Sannio che hanno dovuto arrendersi alle difficoltà nel corso dell'anno. Un saldo che per altri versi potrebbe essere considerato fisiologico in stagioni «normali», quando le cessazioni sono compensate da nuove aperture. Ciò che invece non è avvenuto nel Sannio nell'anno della grande paura del contagio. Nel primo trimestre i registri della Camera di Commercio hanno iscritto soltanto 60 attività nel comparto commerciale e 17 in quello della ristorazione.

L'appesantimento delle misure di limitazione della mobilità ha fatto crollare le nuove iscrizioni: soltanto 5 in tutta la provincia nel secondo trimestre per quanto riguarda bar, ristoranti e strutture ricettive, e appena 48 se si considerano tutti i codici Ateco del comparto vendita al pubblico. Un timido segnale di ripresa si è avuto infine tra luglio e settembre con 61 attività nate nel commercio e 10 nella ristorazione. Poca cosa ma comunque meglio di quanto era avvenuto nello stesso periodo del 2019 (42 aperture). Numeri peraltro in linea con quelli regionali e nazionali, tendenti tutti al rosso.

LA PROIEZIONE

Un quadro evidentemente critico che potrebbe persino peggiorare nel prossimo futuro: «Ai dati che leggiamo oggi - commenta il presidente provinciale di Confcommercio Nicola Romano - dovremo aggiungere quelli, sicuramente negativi, determinati dalla seconda ondata pandemica in corso. Quest'anno le attività commerciali e l'indotto non hanno potuto beneficiare nemmeno della tradizionale boccata di ossigeno rappresentata dalle festività natalizie, e anche i saldi invernali sono ancora avvolti dalla cortina fumogena alla quale ci ha ormai abituati la Regione Campania. Una tempesta perfetta che non potrà che lasciare i segni sul terreno anche qui nel Sannio. Il momento della verità sarà la prossima primavera in quanto sarà allora che gli attuali titolari d'impresa decideranno se tirare ancora avanti o cancellare la propria iscrizione ai registri camerali. E in una situazione come questa, senza alcuna politica concreta di supporto da parte delle istituzioni a partire dal Governo, la profezia è tristemente semplice: sarà una catastrofe».

Condizione comune a tutto il Paese che nel Sannio rischia di avere però ripercussioni più pesanti che altrove: «Viviamo in una provincia formata per la sua quasi totalità da centri piccoli e piccolissimi - aggiunge Romano - Nei nostri suggestivi borghi, un bar o una salumeria rappresentano spesso l'unico segnale di vivacità. La sua chiusura dunque investe anche la sfera socio-relazionale. Sul piano strettamente economico, ogni impresa che chiude porta con sè nel baratro l'intero nucleo familiare di riferimento che ne ricava la sola fonte di sostentamento. Cosa sarà delle quasi 350 famiglie che hanno già chiuso ufficialmente i battenti, e delle centinaia e centinaia che si aggiungeranno nei prossimi mesi?».

