Lezioni in presenza, sos dei sindacati: «Criticità irrisolte, così è pura utopia»

LA SCUOLA

Antonio N. Colangelo

«La riapertura delle scuole al momento è pura utopia e rimarrà tale se non verranno risolte le criticità che attanagliano ormai da mesi il rientro in aula». Questo l'allarme lanciato dai sindacati sanniti, interpellati in merito all'eventuale ripresa dell'attività didattica in presenza, in questi giorni oggetto di accurate valutazioni da parte della Regione. Tempi ristretti, incertezza sui dati epidemiologici, nodo trasporti e assenza di dialogo tra istituzioni e attori scolastici, le problematiche irrisolte che, a detta degli esponenti delle varie sigle sindacali, rischierebbero di rendere inutile quanto controproducente tornare tra i banchi a gennaio.

«Il pericolo non si annida nelle aule e le scuole del Sannio sono ottimamente organizzate - sostiene Raffaele Salomone Megna, segretario della Gilda-Unams di Benevento -. Lo sforzo profuso è stato immane, i protocolli di sicurezza risultano pienamente rispettati e di più non si poteva proprio fare. Il problema principale sono i trasporti e faccio fatica a capacitarmi di come sia possibile non aver fatto nemmeno mezzo passo in avanti nel corso dei mesi - prosegue Megna -. Ai mezzi pubblici sanniti fanno prevalentemente ricorso gli studenti, sono di fatto funzionali alla scuola e, dunque, dovrebbe essere il sistema trasporti ad adattarsi alle esigenze di quello scolastico, almeno durante l'emergenza. Finché non supereremo quest'ostacolo, rimarrò scettico sulla ripresa e temo si finirà per richiuderle subito dopo la riapertura, come già accaduto».

LO STALLO

Sulla stessa lunghezza d'onda Florindo Rosa, segretario provinciale dello Snals. «La situazione è praticamente la stessa di settembre: organizzazione scolastica valida ma problemi mai risolti. Assembramenti, trasporti, incertezza sui dati epidemiologici, sono fattori che non autorizzano all'ottimismo - puntualizza Rosa -. Non credo che i banchi monoposto e qualche termoscanner in più facciano la differenza, la sola speranza sarebbe una campagna vaccinale scolastica in tempi record. Alle condizioni attuali, non vedo come si possa tornare in aula a breve». Particolarmente amareggiata anche Eva Viele, segretaria generale della Flc Cgil. «Siamo delusi e preoccupati, inutile negarlo. All'orizzonte non si vedono soluzioni alle problematiche di vecchia data che impediscono la ripresa delle lezioni dal vivo, vanificando il duro lavoro delle scuole e mettendo a repentaglio il futuro delle nuove generazioni. Maggior chiarezza e reale incidenza dei contagi in classe, piano mobilità, disparità dei provvedimenti tra realtà metropolitane e aree interne, le criticità da risolvere per ricominciare e superare l'assurda dicotomia tra diritto alla salute e allo studio. L'orario sfasato come panacea di tutti i mali - conclude la Viele - è un'idea che può essere partorita solo da chi non conosce le dinamiche scolastiche». «Non sono molto fiducioso - è il parere di Amleto De Nigris, segretario regionale della Uil Scuola -. La grana trasporti pesa ancora come un macigno, all'orizzonte si profila un bimestre critico sotto il profilo influenzale e le recenti proposte al vaglio della Regione, tra cui il rientro graduale, la riduzione del numero di studenti in classe, la dilatazione dell'orario, non mi sembrano semplici da realizzare. Urge riunirsi - conclude - e chiamare in causa anche i vertici scolastici ai tavoli della Prefettura. Riaprire per poi chiudere sarebbe controproducente, per cui forse al momento meglio limitarsi ad un rientro in aula per materne ed elementari». «Stiamo penalizzando troppo i nostri ragazzi e bisogna ripartire al più presto in totale sicurezza - è l'appello di Patrizia D'Onofrio, coordinatrice territoriale della Cisl -. Rientro graduale e piano mobilità sono le condizioni utili e necessarie per tornare in aula e spero si possa giungere ad una risoluzione a stretto giro».

