MONTESARCHIO

Maria Tangredi

Impianti semaforici, limitatori di velocità, attraversamenti pedonali e rotatorie sono le immediate soluzioni predisposte dai sindaci di Montesarchio, Ceppaloni, Apollosa, San Martino Valle Caudina e Roccabasacerana per mettere in sicurezza l'Appia nel tratto di Tufara Valle, frazione divisa tra cinque comuni e due province.

Sindaci che, nell'incontro tenutosi ieri sera, non si sono però ritrovati su posizioni unitarie. Sicurezza e «stop ad altre morti innocenti» ha ripetuto padre Albert Mwise, a capo del comitato cittadino costituitosi dopo l'ennesima vittima dell'Appia nel tratto di Tufara a gennaio scorso. Un problema che gli amministratori stanno tentando di risolvere ma, come evidenzia Franco Damiano, sindaco di Montesarchio, «la questione con semafori, rotonde ed altro potrà essere risolta ma sarà sempre necessaria l'autorizzazione dell'Anas». In sintonia Roberto Del Grosso, sindaco di Roccabascerana, che evidenzia l'importanza delle rotatorie ma «è necessario capire se sarà realmente possibile. Fondamentale sarà il contributo dei cittadini che vivono il problema. La progettazione è in corso». Ettore De Blasio, sindaco di Ceppaloni, chiede una progettazione completa. Ha già predisposto un progetto per la realizzazione di rotatorie e ipotizza anche «attraversamenti pedonali di ultima generazione, compatibili con le esigenze dell'arteria. Spero di avere nei prossimi giorni incontro con l'Anas per valutare qualche proposta. In bilancio abbiamo previsto un capitolo per questo». Per De Blasio, inoltre, è fondamentale «ciò che suggeriranno i cittadini. Sono loro - ha detto - quelli che sperimentano e vivono il problema». Predisposti semafori e limitatori di velocità anche dal Comune di San Martino, guidato dal sindaco Pasquale Pisano. Nulla di fatto, però, a margine dell'incontro di ieri sera.

