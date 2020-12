Nuove «pale», il Comune dà battaglia

MORCONE

Opposizione netta del Comune di Morcone al progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica a Morcone e Campolattaro.

Se ne è discusso ieri pomeriggio nel corso del consiglio convocato per informare la comunità sulle osservazioni in opposizione al progetto, presentate da amministrazione, Provincia e associazioni del territorio alla Regione che le ha accolte e ne ha predisposto l'invio al Ministero dell'Ambiente. «Si tratta di due procedure ha detto il sindaco Luigino Ciarlo per la realizzazione di altrettanti impianti nei territori di Morcone e Cuffiano, cui si aggiunge un progetto di ampliamento di quello già preesistente in contrada Montagna. Non si parla di un solo impianto ma di vari parchi eolici che determinerebbero ulteriori scempi sul nostro territorio. Motivo valido per affidarci alla consulenza di esperti del settore per argomentare e motivare tecnicamente le nostre osservazioni. Gli attuali progetti destano preoccupazione sia perché si rischia di arrivare all'installazione di 50 pale eoliche nel nostro territorio che per la vicinanza delle pale alle abitazioni, dalle quali sarebbero distanti solo 200 metri. In questa battaglia, abbiamo avuto il supporto della Provincia di Benevento, del Comune di Pontelandolfo, del Wwf, della Consulta del Matese e di tutte le associazioni ambientaliste presenti sul territorio comunale che hanno presentato le loro osservazioni alla Regione».

Il documento di richiesta di valutazione e autorizzazione ambientale, da parte della società costruttrice prevede un impianto costituito da 11 aerogeneratori da 4,5 mega watt che si aggiungerebbero a quelli già a regime nell'area di confine tra Morcone e Pontelandolfo. L'altro, invece è stato previsto nella frazione di Cuffiano, al confine con Circello e con Santa Croce del Sannio. «Intanto ha continuato il sindaco c'è l'approvazione del regolamento per l'ingresso di Morcone nel Parco nazionale del Matese che prevede pochissime limitazioni, come avevamo richiesto, seguendo la strada tracciata da Coldiretti ma ha il grande vantaggio di evitare che si realizzino impianti eolici nelle zone inserite nel Parco, in cui Morcone fa il suo ingresso solo con l'area demaniale. Dalla ex statale 87 ai confini con il comune di Pietraroja e Cerreto entrerà come area Sic, mentre nel territorio ai confini con Santa Croce e Circello entra come area pre-parco, in cui non sono previste limitazioni». Dunque, alle motivazioni di ordine tecnico si aggiungeranno i divieti determinati dall'appartenenza dei territori scelti dalle società eoliche all'area del Parco.

Altro argomento all'ordine del giorno, i debiti fuori bilancio, motivo di discussione accesa tra la maggioranza e il consigliere di minoranza Costantino Fortunato. Ammonta a 800mila euro l'esposizione ereditata dall'amministrazione Ciarlo, da imputare soprattutto ai debiti accumulati per gli incarichi legali affidati senza impegno di spesa e non inseriti nei bilanci dell'anno di riferimento.

