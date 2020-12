Panettone gourmet e tortano «storico»: nella corsa all'acquisto vince la qualità

IL TREND

Antonio Martone

Abitudini e mode letteralmente stravolti rispetto al passato anche nel settore dolciario e alimentare, e non solo per restrizioni ed emergenza Covid. Nel Sannio sono praticamente introvabili da giorni i panettoni artigianali o quelli di altissima qualità. È il trend che si è delineato già dopo la festa dell'Immacolata. Addirittura diversi coloniali e pasticcerie del capoluogo hanno dovuto esporre il cartello «sold out» per i panettoni lavorati a mano, mentre alcuni stanno organizzando turni notturni per riuscire a soddisfare le richieste per Capodanno almeno della clientela consolidata. «Non essendoci i cenoni - dice Berardino Campli titolare di un'attività di coloniali al corso - tante famiglie hanno voluto organizzare le cene di Natale e di San Silvestro senza badare a spese, sostituendo il panettone tradizionale con quello che io definisco panettone di lusso, utilizzato anche per fare regali invece dei classici cesti. Nella mia attività dal 19 dicembre sono finite tutte le scorte, mi riferisco naturalmente ai prodotti lavorati a mano con prezzi di partenza che andavano dai 30 euro circa a salire, fino ad arrivare in alcuni casi quasi a 50 euro». «Confermo - dice il commerciante Giovanni Perfetto - l'enorme richiesta di panettoni di alto livello prodotti da pasticcerie rinomate. Ho puntato sul prodotto di una azienda regionale ed ho finito più volte le scorte e tuttora tante richieste resteranno inevase perché la produzione è stata bloccata ed i pezzi sono davvero scarsi. Sto esaudendo le richieste di vecchie prenotazioni». «I gusti della gente - è la volta del pasticciere Aurelio Giordano - sono cambiati e per queste feste viste le restrizioni hanno deciso di acquistare prodotti particolari. Abbiamo lavorato vari tipi di panettoni, da quello all'albicocca, con gelato, classico e così via, e la risposta è stata davvero positiva, direi oltre le previsioni. Per Capodanno addirittura le richieste sono aumentate rispetto a Natale e stiamo cercando di accontentare tutti anche se non sarà semplice». La conferma arriva da Mimmo Bianchini, titolare con il fratello Pio di una storica pasticceria al rione Libertà. «Il trend degli ultimi anni è stato triplicato per queste feste. Noi avevamo pubblicizzato proprio quello che in dialetto beneventano veniva chiamato tortano dalle massaie, ed il successo è stato davvero enorme. Vi confesso che abbiamo finito questo prodotto di qualità e stiamo avendo tuttora tante telefonate per prenotazioni. Cercheremo in queste ore di darci da fare per soddisfare le richieste di Capodanno. Questa moda è comunque sicuramente indicativa per il futuro e soprattutto premia le aziende che hanno sempre puntato sulla qualità e la tradizione come la nostra». «Abbiamo lavorato tantissimo oltre che con torroni - dice Rosaria Perna, titolare di un negozio di coloniali - soprattutto con panettoni artigianali che sono stati scelti anche per invio di pacchi dono in particolar modo a parenti e familiari residenti al nord bloccati dalle disposizioni per la pandemia. Quelli al pistacchio siciliano e al cioccolato fondente i più gettonati».

A DISTANZA

E a proposito di pacchi regalo, particolare la situazione determinatasi nei giorni scorsi con tantissimi emigrati sanniti bloccati in Lombardia che non hanno potuto degustare per Natale torroni e panettoni artigianali made in Sannio o in Campania in quanto diverse società di corriere espresso hanno avuto problemi nello smistamento a Milano per l'altissimo numero di colli da consegnare. Il tutto è stato rinviato proprio a Capodanno. Vendite raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso per la grande distribuzione per il Capodanno considerato che i locali resteranno chiusi. Anche in questo caso stanno andando a ruba zamponi, lenticchie, cotechini, e in tanti stanno acquistando prodotti ittici congelati o surgelati. La nota positiva è che non ci sono speculazioni sui prezzi, rimasti invariati.

