Renexia, via a green bond per realizzare il campo eolico

CASALDUNI

Un «green bond» del valore di 49,1 milioni di euro è stato emesso ieri da Renexia Spa (Gruppo Toto) sul settore extra Mot Pro di Borsa italiana. Il «green bond», primo in assoluto nel suo genere nel nostro Paese, è stato emesso per finanziare la realizzazione del parco eolico nel comune di Casalduni.

«Questa operazione - sottolinea Riccardo Toto, direttore generale della società - conferma la concretezza del percorso che abbiamo intrapreso, come Renexia, verso quella transizione alle rinnovabili che l'Unione Europea e il Paese hanno richiesto con scadenze e tempi precisi. È un percorso deciso nella certezza che le rinnovabili rappresentino l'unica strada possibile per la produzione energetica del futuro, compatibile con le prioritarie esigenze di sostenibilità riconosciute a livello internazionale. Il fatto di essere i primi nel nostro Paese a emettere un green bond conferma Renexia quale player di riferimento in Italia nel settore, oltre a essere riconosciuta tra gli operatori tecnologicamente più avanzati in tutto il mondo: il progetto del grande parco eolico floating nel canale di Sicilia, che in questi giorni stiamo presentando alle varie istituzioni e associazioni interessate, ne è ulteriore concreta prova».

Il bond è stato tecnicamente emesso da Parco Eolico Casalduni, società posseduta al 100% da Renexia Spa, e scadrà il 31 dicembre del 2029. I sottoscrittori sono Foresight Group S.c.a. Sicav-sif-Italian Green Bond Fund e Rivage Euro Debt Infrastructure High Return.

Quello oggetto del «green bond» sarà un impianto della potenza di 34,65 Mw che sarà collegato alla Rete di trasmissione nazionale entro febbraio del 2022. Il parco sarà costituito da 10 turbine Siemens Gamesa da 3,465 Megawatt ciascuna. «L'operazione appena conclusa dedicata alla realizzazione del parco eolico nel comune di Casalduni costituisce un vanto per il gruppo Renexia e ne conferma la capacità di organizzare soluzioni finanziarie innovative. - precisa Tommaso Garzelli, direttore Finanza e M&A di Renexia - . Vale la pena di sottolineare ancora una volta, infatti, che si tratta della prima emissione obbligazionaria green sulla borsa italiana sottoscritta da investitori internazionali per un parco eolico greenfield di tali dimensioni, che si va ad aggiungere al finanziamento del parco eolico negli Usa e al rifinanziamento del parco eolico offshore a Taranto».

«Questo impianto - evidenzia Paolo Sammartino, chief operating officer della società - rappresenta un unicum per le rinnovabili in Italia viste le ottimizzazioni dovute ad un importante contributo tecnologico, per massimizzarne le prestazioni che porta il suo capacity factor tra i più elevati del territorio nazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA