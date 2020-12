SAN MARCO DEI CAVOTI

Marco Borrillo

Dopo la revoca dell'ex vicesindaco Remo Cavoto, carica poi affidata a Massimo Cocca, il tema «caldo» dello scenario politico sammarchese è tornato, ieri, al centro del consiglio comunale, tenutosi in diretta streaming.

Il primo cittadino Roberto Cocca ha ripercorso le varie tappe della vicenda, partendo dalla missiva sottoscritta nelle settimane scorse da Cavoto, «con cui rassegnava - ha detto Cocca - le dimissioni da responsabile del settore amministrativo per cause personali (incarico poi affidato a Patrizia Cocca)». Ha evidenziato anche l'assenza di Cavoto alla seduta del consiglio del 14 e 15 dicembre, in prima e seconda convocazione, «in cui si era chiamati ad approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio», e gli attriti registrati anche durante una seduta informale. Una serie di motivi per i quali, dunque, sarebbero venuti meno - a suo avviso - i giusti presupposti per la corretta prosecuzione del mandato.

Lo stesso Cavoto, intanto, ha annunciato che resterà in consiglio seppur fuori da maggioranza e opposizione, esprimendosi nel merito delle questioni che si presenteranno. «Le dimissioni riguardavano solo un incarico tecnico e non politico. È stato anche un atto per cercare una scossa che non solo non c'è stata, ma poi si è decisa anche la mia revoca». Ha rilanciato le divergenze che, a quanto pare, si protraevano da tempo, ribadendo di aver «provato a tenere in piedi il rapporto di collaborazione ma in assenza di un confronto concreto non è stato possibile riuscirci». L'assessore Casciano, sul tema, ha espresso infine vicinanza a Cavoto, auspicando un chiarimento.

