Sì al Puc dopo 39 anni Rubano. «Svolta storica»

«Dopo 39 anni approviamo in via definitiva il nuovo piano urbanistico comunale. Si tratta di un risultato storico che realizziamo in tempi relativamente brevi rispetto all'inizio della legislatura nel 2019. Ci siamo riusciti così come ci eravamo impegnati a fare in campagna elettorale. La nostra è la politica dei fatti». Così nella serata di ieri il primo cittadino di Puglianello Francesco Maria Rubano, ad apertura dei lavori del consiglio comunale che ha varato il Puc del piccolo borgo alle porte della valle telesina.

«Uno strumento fondamentale per programmare e progettare lo sviluppo del nostro territorio e quindi della nostra comunità - le parole di Rubano - per una visione di crescita duratura e certa che punta ad azzerare anche i rischi di spopolamento. Vogliamo tradurre le fragilità in punti di forza e quindi in trampolini di lancio». «Un'iniziativa che parte da lontano dalle legislature guidate dal sindaco Bartone - le dichiarazioni del capogruppo di minoranza Antonello Pacelli -. Votiamo a favore della città e dei cittadini di Puglianello. Non è il momento di essere faziosi e polemici. La comunità ha bisogno di questo strumento». Per il resto l'assemblea è stata chiamata a esprimersi sullo scioglimento consensuale della convenzione con Amorosi per lo svolgimento in forma associata delle funzione di segreteria comunale, la revisione ordinaria delle partecipazioni per l'anno 2019, l'approvazione del regolamento per il canone unico nonché l'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti e le tariffe per l'anno 2020.

