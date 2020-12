Turismo, De Toma: «Con la crisi sanitaria perso almeno l'85% delle presenze»

Un tracollo annunciato, anche per il turismo. Lo certifica l'Istat che ieri ha pubblicato il consuntivo del 2020 aggiornato a settembre. «I dati relativi ai primi nove mesi del 2020 - recita il report dell'Istituto di statistica - sono in linea con il trend europeo: -50,9% rispetto allo stesso periodo del 2019, con quasi 192 milioni di presenze in meno». Bilancio asfittico che evidentemente non richiede eccessive disamine in merito alle cause. I riscontri ampiamente deficitari coincidono perfettamente con la parabola pandemica e le relative restrizioni. In estate il saldo negativo si era ridotto, con perdite scese al 36 per cento dell'anno precedente. Le nuove misure di contenimento del virus hanno fatto lievitare il segno meno a settembre. Numeri particolarmente neri per la Campania che fa molto peggio del dato nazionale con un calo verticale: - 72 per cento sul 2019. E nel Sannio il bilancio è finanche peggiore, secondo le stime fornite dal presidente della sezione Turismo e Tempo libero di Confindustria Fulvio De Toma: «Il quadro è purtroppo evidente. La pandemia ha azzerato o quasi le presenze nella nostra provincia e in città, anche a causa della tipologia di target che è essenzialmente legata al turismo religioso in gruppo e agli eventi banchettistici. Non bisogna lasciarsi illudere da qualche analisi frettolosa dettata dai visitatori dei musei: si tratta di escursionisti che nella gran parte dei casi non si tramutano in presenze. Prova ne sia la chiusura di molte strutture ricettive per mancanza di utenti. Una cifra? Direi che da inizio anno il Sannio ha perso non meno di 85 turisti su 100 rispetto al 2019».

© RIPRODUZIONE RISERVATA