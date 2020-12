Un water lasciato in bella mostra e in pieno giorno lungo una delle principali arterie telesine, viale Europa, ad una manciata di metri dall'ingresso del parco termale di piazza Minieri. Un caso social riportato ieri dal vicesindaco Vincenzo Fuschini. «Non so cosa sia passato per la testa del cretino che si è reso colpevole di questo inqualificabile gesto - le sue parole - ma evidentemente ha deciso di metterci la firma in modo da poter riuscire ad immaginare anche il suo volto. Intanto, provvederemo a sporgere denuncia e ad acquisire eventuali immagini». Contrasto all'abbandono dei rifiuti che continua a tenere banco nel dibattito politico cittadino tradotto anche dalle misure adottate di recente dall'esecutivo guidato da Giovanni Caporaso. «Una guerra senza quartiere agli incivili - ha spiegato lo stesso Fuschini -. Con una delibera pubblicata solo qualche giorno fa la giunta ha onerato gli uffici competenti e la ditta che cura il servizio di raccolta dei rifiuti di procedere con la vigilanza attiva mediante l'utilizzo di fototrappole. Chiunque sarà ripreso a compiere atti illeciti sarà denunciato con tutte le conseguenze del caso. A Telese non c'è spazio per chi inquina e offende l'ambiente e chiediamo la collaborazione dei cittadini a segnalare situazione di inciviltà». In tutto saranno 5 i dispositivi installati. Le riprese fotografiche e video delle foto trappole saranno attivate da sensori di movimento integrati negli apparecchi.

