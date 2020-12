Attese sette nuove ambulanze per potenziare i servizi ospedalieri

I RINFORZI

Sette ambulanze in più per l'Asl di Caserta. L'Azienda infatti, rientra nel programma per il potenziamento della rete ospedaliera varata dal commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19, Domenico Arcuri.

Le sette ambulanze sono destinate ai presidi del territorio e seguono il piano di potenziamento delle terapie intensive e sub intensive deliberato dalla direzione generale. Al dettaglio, verrà realizzato il reparto di Terapia intensiva all'ospedale di Sessa Aurunca, con 7 posti letto e altri 8 posti saranno dedicati alla sub intensiva. Verrà realizzata la terapia intensiva all'ospedale di Marcianise che prevede 7 posti letto e altri 4 per la sub intensiva. Anche a Santa Maria Capua Vetere verranno realizzati 4 posti letto di Terapia intensiva e 2 di Sub intensiva. Sarà rimodulata la Terapia intensiva di Piedimonte Matese, con 3 posti letto, e la Sub intensiva con 9 posti letto. Prevista anche la rimodulazione per 3 posti letto della Terapia intensiva del Covid Hospital di Maddaloni. Sempre in questo ospedale, a quanto si legge nella delibera scritta ad hoc, verranno rimodulati altri 6 posti letto della Terapia intensiva e 20 posti letto di Sub intensiva. Verrà rimodulata anche la Terapia intensiva di Aversa con 6 posti letto e altri 10 per la Sub intensiva.

or. mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA