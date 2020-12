Attilio, «Diogene» senza camicia il freddo non lo tocca, il Cov pure

LA STORIA

Franco Tontoli

A torace nudo, i bermuda cadenti, calzettoni alla caviglia come ai suoi tempi Sivori, sorride senza la mascherina che, rappresentando una sorta di indumento, ovviamente non indossa.

Fotografato alla vigilia di Natale in piazza Duomo, il termometro segnava 14 gradi alle ore 11.30, quindi estate piena per Attilio che quando la temperatura si fa più rigida mette una camicia a maniche corte, sbottonata, per «coprirsi» perché vuol dire che fa freddo davvero. Lo si vede girovagare da anni per la città, il quadrilatero di via Patturelli-piazza Matteotti-via Caduti sul Lavoro e puntate in via San Carlo, il suo territorio. Raccoglie cartoni dalle soglie dei negozi, si rende utile, il poco di mance che racimola gli basta da vivere, le spese per nutrirsi, per l'abbigliamento ovviamente niente, le bollette di luce e acqua a casa ai valori minimi di consumo, di riscaldamento manco a parlare.

Attilio, un Diogene senza lanterna e senza la botte che gli sarebbe pesante, vestito al minimo, dal primo gennaio al 31 dicembre, l'assiduità con cui lo si vede in giro, sempre a piedi non più in bici come tempo fa, denuncia immunità da influenza febbrile, mai un'assenza al «lavoro», il Covid deve fargli un baffo. Gli raccomandiamo la mascherina, risata e dice: «Per tenerla, la tengo, La metto tra poco per un servizio alla Posta, e mi metto pure la camicia se no non mi fanno entrare».

E sventola mascherina e l'indumento che è quella mezzemaniche che gli fa da cappotto. Non avverte il freddo, Attilio, è una sorta di patologia diciamo , derivata dalla instabilità psichica che lo colpì che frequentava il secondo anno alla facoltà di Medicina dopo la maturità al liceo scientifico «Diaz» di Caserta. Succedeva circa quarant'anni fa, oggi Attilio viaggia sulla sessantina d'anni, di buona famiglia, celibe, abita in una casa ereditata dai genitori, ne esce di prima mattina, vi si rinchiude appena si fa sera. Di carattere non troppo aperto ma, sollecitato, è un buon conversatore, un tempo era appassionato lettore di libri di religioni orientali, oggi uno sguardo a qualche giornale fra le carte che raccoglie, omettiamo ciò che dice di pensare della politica. Attilio gode dei diritti civili, vota regolarmente anche se col sacrificio di indossare la camiciola per l'accesso al seggio, poi se ne disfa all'uscita, del resto si vota in primavera dal clima, per lui, torrido. Quando la testa lo indirizzò sulla strada che aveva scelto per vivere, trovò attenzione da parte di una dottoressa del Servizio igiene mentale della Usl, non aveva bisogno di terapie chimiche ma sociali sì.

Fu incoraggiato, Attilio, a far parte di una cooperativa di giovani che curavano le pulizie nei palazzi condominiali, lo fece per poco tempo e si mise in proprio, tre palazzi soltanto nel suo «portafoglio aziendale», il necessario per vivere. Da alcuni anni s'è fatto cartonaro, l'età si fa sentire a differenza del freddo da cui è immune e che lo fa apparire come personaggio marinaresco di paesi esotici. Non importuna nessuno, Attilio, nonostante quella nudità che in alcune cittadine rivierasche d'estate non viene consentita ai villeggianti reduci dalla spiaggia. Nessuna istituzione, attraverso gli addetti ai Servizi sociali, che si sia fatta carico di un'assistenza che per Attilio sarebbe stata educativa, di adattamento a regole di comunissimo vivere civile. Vale chiedersi come mai si tollera il suo rifiuto anche alla mascherina anti-Covid?

