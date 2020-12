Distributori di carburanti ora saranno piazzole verdi

MADDALONI / 2

Naufragio ufficiale di una trattativa mai davvero iniziata. Tempo scaduto: dopo due anni, salta l'intesa tra comune e Eni. Rigettata la timida richiesta, avanzata dall'ente locale, di acquisto ma a costi agevolati e per pubblica utilità delle aree dei distributori storici dimessi nell'area urbana. Prezzi calmierati per acquisire al patrimonio comunale la vasta area bonificata dell'«ex distributore Agip» di via Caudina.

Molto meno di centomila euro per ottenere una vasta piazza su cui realizzare parcheggi o autorimesse, un bus terminal e uno spazio verde pubblico. La distanza tra la domanda e l'offerta è abissale. Visti i costi della bonifica, di rimozione delle colonnine di erogazione, asporto delle cisterne interrate, messa in opera di terreno vegetale e ripristino dei piazzali, la richiesta sfiora il mezzo milione di euro. In assenza di dialogo o intesa, l'amministrazione comunale avvierà le procedure di esproprio progettando direttamente gli interventi. Non sarà necessario aspettare il nuovo piano urbano comunale (Puc), in fase di elaborazione da 10 anni, per cambiare l'assetto del territorio. Gli ex distributori sono «zone bianche» subordinate al vincolo per la costruzione di aree al servizio alla viabilità e alla vivibilità. «Nonostante le procedure in corso ammette l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe D'Alessandro si è aperto un periodo felice per il centro urbano per due ottimi motivi: primo, i distributori dismessi, secondo il vecchio piano regolatore sono destinati al verde pubblico o servizi di pubblica utilità; secondo, la lunga serie di opere (sottopassi, sovrappassi e strade alternative anche complanari ai binari concertate con Rfi per un investimento complessivo di 40 milioni di euro) non solo permetteranno di cancellare i passaggi a livello ma rivoluzionare, migliorare e riqualificare la viabilità».

Ed è solo l'inizio. Il progetto innovativo di «razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti» estesa a tutto il territorio cittadino, avrà altre ricadute importanti con il recupero, sempre a causa dismissione, del distributore ex Esso sulla strada provinciale 335.

