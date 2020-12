Franco Tontoli

«Alla mezzanotte del 31 dicembre, una candela alla finestra e una Padrenostro recitato con i familiari. Sarà il saluto all'anno che ci lascia, il migliore a quello che arriva, un segno di rispetto alla memoria di coloro che il flagello della malattia ci ha portato via». Don Antonello Giannotti, parroco del Buon Pastore, lo raccomanda dall'altare ai fedeli in piazza Pitesti.

«Nessun botto, nessun fuoco d'artificio, nessun fracasso, la gioia la si può dimostrare senza ricorrere a questi artifizi che negli anni - dice il parroco - hanno causato tanti danni a chi incautamente li adoperava. Non possiamo più conformarci alla mentalità del lo fanno tutti, lo si è fatto sempre, i momenti belli che scandiscono la nostra vita dobbiamo sottolinearli con intensità spirituale e con maturità che sia di esempio per i giovani. Il 2020 che ci lascia è un anno da dimenticare ed anche da ricordare. Da cancellare per i brutti ricordi collegati alla malattia che ancora gira fra noi, da ricordare per l'ammonimento che ci lascia, quello di mostrare il volto della solidarietà, tutti abbiamo bisogno degli altri e ciascuno di noi deve tendere spontaneamente la mano alla persona che soffre».

E ancora insiste il sacerdote: «I casertani sono stati meravigliosi, pronti a rispondere agli appelli per manifestare solidarietà e conforto alle famiglie che hanno visto la già sofferta precarietà aggravarsi di più per i sacrifici imposti dalla pandemia. Non ci dobbiamo stancare di non far mancare un aiuto concreto a chi patisce indigenza. La candela accesa alle finestre sarà luce e speranza».

